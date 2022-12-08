Майже 4,5 тисячі українських студентів перевели на бюджет

На бюджет в українських вишах з платної форми перевели майже 4,5 тисячі студентів. Це діти загиблих воїнів, учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, а також жителів особливо небезпечних територій.

Вони були зараховані до коледжів та вишів до 2021 року включно. Загалом у МОН отримали понад 22 тисячі звернень студентів щодо переведення на бюджет.

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Майже 4,5 тисячі студентів перевели на бюджет

Так, фахівці Міносвіти опрацювали запити на переведення студентів від 212 коледжів та вишів.

Натомість дозвіл для переведення на бюджет отримали майже 4,5 тисячі студентів.

Загалом до кінця року переведуть на бюджетні місця всіх тих, хто має на це право, і подав підтвердні документи до 18 листопада 2022 року.

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