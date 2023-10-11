Студенти-медики тепер можуть складати держіспит кілька разів
Раніше випускники медичних і фармацевтичних спеціальностей могли перескласти єдиний державний кваліфікаційний іспит лише раз. Натомість тепер матимуть уже кілька спроб.
Рішення ухвалив уряд. Усе через негативні результати складання іспитів вищезгаданими студентами у 2023 році. У Кабміні пояснили це ризиком виникнення дефіциту медиків і фармацевтів під час та після війни.
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Студенти-медики можуть складати іспити кілька разів
Повномасштабна війна ускладнила навчання та підготовку до складання іспитів, особливо у вишах, наближених до лінії фронту, уточнили у Кабміні. Чимало студентів переїхали на іншу територію через загрози російських обстрілів.
Тож, аби не було дефіциту медиків і фармацевтів, тепер випускники відповідних спеціальностей зможуть перескладати держіспит кілька разів. Також вони зможуть поновитися на навчанні на тій же спеціальності і складати екзамен через рік (після двох семестрів навчання). Але перескласти іспит у такому разі студент може лише один раз.
Кабмін вважає, що таке рішення має покращити кадрову ситуацію у системі охорони здоров'я України.
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В Україні можуть скасувати заочну та вечірню форми
- В Україні мають намір скасувати вечірню та заочну форми навчання у вишах.
- ВРУ вже отримала відповідний законопроєкт. У ньому йдеться про те, аби набирати бакалаврів та магістрів на вечірню та заочну форми навчання.
- Натомість депутати пропонують, аби у 2024 році ЗВО орієнтувалися на дистанційну та дуальну форми здобуття освіти.
- Зміни стосуватимуться лише вступників.