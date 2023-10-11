Решение приняло правительство. Все из-за негативных результатов сдачи экзаменов вышеупомянутыми студентами в 2023 году. В Кабмине это объяснили риском возникновения дефицита медиков и фармацевтов во время и после войны.
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Студенты-медики могут сдавать экзамены несколько раз
Полномасштабная война усложнила обучение и подготовку к сдаче экзаменов, особенно в вузах, приближенных к линии фронта, уточнили в Кабмине. Многие студенты переехали на другую территорию из-за угроз российских обстрелов.
Чтобы не было дефицита медиков и фармацевтов, теперь выпускники соответствующих специальностей смогут пересдавать госэкзамен несколько раз. Также они смогут возобновиться на учебе по той же специальности и сдавать экзамен через год (после двух семестров обучения). Но пересдать экзамен в таком случае студент может только один раз.
Кабмин считает, что такое решение должно улучшить кадровую ситуацию в системе здравоохранения Украины.
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В Украине могут отменить заочную и вечернюю формы
- В Украине намерены отменить вечернюю и заочную формы обучения в вузах.
- ВРУ уже получила соответствующий законопроект. В нем говорится, чтобы набирать бакалавров и магистров на вечернюю и заочную формы обучения.
- Депутаты предлагают, чтобы в 2024 году ЗВО ориентировались на дистанционную и дуальную формы получения образования.
- Изменения будут касаться только поступающих.