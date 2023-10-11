Рішення ухвалив уряд. Усе через негативні результати складання іспитів вищезгаданими студентами у 2023 році. У Кабміні пояснили це ризиком виникнення дефіциту медиків і фармацевтів під час та після війни.

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Студенти-медики можуть складати іспити кілька разів

Повномасштабна війна ускладнила навчання та підготовку до складання іспитів, особливо у вишах, наближених до лінії фронту, уточнили у Кабміні. Чимало студентів переїхали на іншу територію через загрози російських обстрілів.

Тож, аби не було дефіциту медиків і фармацевтів, тепер випускники відповідних спеціальностей зможуть перескладати держіспит кілька разів. Також вони зможуть поновитися на навчанні на тій же спеціальності і складати екзамен через рік (після двох семестрів навчання). Але перескласти іспит у такому разі студент може лише один раз.

Кабмін вважає, що таке рішення має покращити кадрову ситуацію у системі охорони здоров'я України.

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