Кількість першокурсників у вишах зменшилась на 80 тисяч
Цьогоріч студентами вишів України за бюджетною і контрактною формами стали понад 187 тисяч осіб. Це на 80 тисяч менше, ніж торік.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані, що містить звіт Міністерства освіти і науки України. Документ оприлюднили за підсумками цьогорічної вступної кампанії.
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Скільки абітурієнтів подали заяви на вступ 2024 року
Так, заяви про вступ до закладів вищої освіти у 2024 році подали понад 217 тисяч абітурієнтів.
Зарахували для навчання на перший курс при цьому 187 801 студента.
Так цьогоріч кількість студентів-першокурсників зменшилась на 80 тисяч. У 2023 році до вишів зарахували 267 тисяч вступників, уточнює Osvita.ua.
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МОН хоче повернути в Україну мінімум 100 тисяч студентів
- До 2022 року, до початку повномасштабної війни, в Україні було 73 тисячі іноземних студентів. В основному з Індії, Північної Африки, колишніх "радянських" країн тощо.
- В основному це були студенти, які здобували медичну освіту – близько 68 тисяч, заявив заступник міністра освіти і науки України Михайла Винницький.
- І додав, що МОН поставило собі за мету найближчим часом після завершення війни повернути в Україну як мінімум 100 тисяч студентів. При цьому велика кількість із цих студентів має вчитися українською мовою.