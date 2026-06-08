Очільник МОН розсекретив, скільки в Україні є конкурентоспроможних вишів

Очільник МОН України Оксен Лісовий розповів, скільки у нашій державі є конкурентоспроможних університетів. Такі виші забезпечують студентам високий рівень освіти за змістом та якістю.

І таких ЗВО в Україні є два – три десятки. Про це міністр сказав під час конференції "Освіта нової України 2.0", повідомляє Укрінформ.

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Скільки в Україні є потужних вишів?

Міністр зазначив, що в Україні вже близько трьох десятків вишів забезпечують високий рівень якості знань. Особливо на бакалавраті.

Магістратура також підтягується. Тобто, обираючи українську освіту, ви не промахнетесь з погляду її змісту, її актуальності і якості її викладання,

– впевнений посадовець.

При цьому він додав, що єдина проблема української освіти – застаріла інфраструктура, зокрема дослідницька, застаріле обладнання та брак соціальних просторів.

Ми залучаємо кошти на створення сучасних лабораторій у університетах. Цього року профінансовано створення шести дослідницьких центрів на базі університетів,

– повідомив Лісовий.

І наголосив, що протягом останніх трьох років освітній бюджет зріс на понад 100 мільярдів гривень.

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Який зараз пріоритет в освіті?

Лісовий також розповів, що на сьогодні пріоритетом держави є інвестиції в управлінські команди вишів та їхнє оновлення.

Понад 40 університетів за ці останні три роки отримали нове керівництво. І це не просто про нову людину, це про нову культуру, яка формується в університетському закладі,

– повідомив міністр.

І додав, що задля оновлення ухвалюють і непопулярні рішення. Мовиться, зокрема, про укрупнення мережі ЗВО, адже чимало з них має малий контингент студентів.

Не всі вони динамічно розвиваються, не всі вони мають перспективи, на жаль. Не всі вони працюють із бізнесом. Ми дивимось на цю карту і розуміємо, що треба бути раціональними, треба створювати потужні сильні університети,

– переконаний міністр.

Він вважає, що виші не обов'язково мають мати понад 10 тисяч студентів. Право на життя мають і так звані світоглядні ЗВО, які не перетворюються автоматично на класичні університети. Там дбають, аби студенти знайшли роботу, зробили швидку кар'єру.