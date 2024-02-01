Студенти отримають гроші: народна депутатка розповіла деталі законопроєкту про вищу освіту

У Верховній Раді на рівні комітетів розглядають законопроєкт №10399, який стосується перерозподілення фінансування вищої освіти. Якщо його ухвалять – тоді абітурієнти та студенти отримуватимуть гроші на навчання, а не університети.

Про це 24 Каналу розповіла народна депутатка Наталія Піпа, зауваживши, що станом на сьогодні Україна витрачає величезні гроші на державне замовлення по університетах. Це – 48 мільярдів гривень. І виникає питання, як зробити цей процес ефективнішим.

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Абітурієнти та студенти отримають гроші

Фактично студент отримає кошти від держави та обере університет, куди хоче вступити. На основі цього можна буде побачити, які заклади освіти мають більший попит серед студентів. Це дозволить не витрачати державні кошти на університети, куди абітурієнти не хочуть вступати.

Це не буде нова система вступу. Це буде нова система перерахування коштів. Фактично студенти отримають гроші і обиратимуть спеціальність та університет, на якому хочуть вчитися. Так люди покажуть, які університети та спеціальності є більш затребуваними,

– розповіла Піпа.

Держава врахує потребу в тих спеціальностях, які є найбільш важливими для неї. Йдеться про вчителів, медиків тощо. Вони й надалі будуть отримувати 100% оплати навчання.

На спеціальностях, які є важливими для держави та бізнесу, буде покриватися різна частина грантів. До прикладу, 80% – 90%. Йдеться про правників, економістів тощо.

Важливо, що абітурієнт буде думати не про те, як потрапити на державне місце. Тепер у нього будуть гроші – і він зможе оплатити навчання в тому університеті, в якому захоче.

У такий спосіб більша кількість людей отримає фінансування від держави. І цими коштами вони "проголосують" за те, які університети та спеціальності, на їхню думку, дають кращу якість освіти. Зараз гроші отримують університети за певну кількість державних місць та організовують освітній процес,

– розповіла народна депутатка.

Не варто забувати, що в Україні більшість закладів освіти працювали, коли населення було 52 мільйони. Зараз його значно менше. Тому важливо організувати якісну освіту, аби українці були конкурентоздатними на ринку праці і в Україні, і в світі.

Законопроєкт запрацює вже під час цьогорічної вступної кампанії, якщо за нього проголосують до кінця березня. Якщо ні – тоді зміни підуть вже наступного року.

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