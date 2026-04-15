Українські студенти зможуть відвідувати пари за участі викладачів найкращих вишів Британії. Вони викладатимуть у наших ЗВО.

Однак не у всіх, а лише у десяти. Нещодавно у фейсбуці Фонд Президента України з підтримки освіти, науки та спорту оприлюднив список 10 вишів-переможців програми UK–UA Visiting Professors Programme.

Дивіться також Вартість зросла на 60%: скільки зараз коштує навчання у вишах

Хто викладатиме у наших вишах?

В українських університетах очно викладатимуть професори із ЗВО Кембриджа, Оксфорда, Единбурга, Лідса, Ворика та інших лідерів світових рейтингів.

У Фонді уточнили, що у фокусі програми – медицина, астробіологія, математика, комп'ютерні науки, аеродинаміка, енергетика, нейрофізіологія, відновлення ґрунтів після війни та штучний інтелект в освіті. Вони потрібні Україні для оборони, відбудови та технологічного розвитку.

Цікаво! Ми розповідали, які ректори найдовше обіймали посаду очільника вишу.

Так:

Буковинський державний медичний університет запросив David Jayne (University of Leeds), одного з провідних європейських експертів із роботизованої хірургії та медичних технологій.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка запросив Charles Cockell (University of Edinburgh), всесвітньо відомого астробіолога, який досліджує можливість життя в екстремальних умовах.

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника запросив Arieh Iserles (University of Cambridge), одного з найавторитетніших математиків у сфері чисельного аналізу.

Львівський національний університет імені Івана Франка запросив Sandra Kiefer (University of Oxford), дослідницю в галузі комп'ютерних наук, математики та біоінформатики.

Національний університет "Київський авіаційний інститут" запросив Bert Blocken (Heriot-Watt University), одного з провідних світових експертів з аеродинаміки та комп'ютерного моделювання.

КПІ імені Ігоря Сікорського запросив Vania Sena (University of Sheffield), дослідницю інноваційних екосистем, інноваційної політики та розвитку стартапів.

Хмельницький національний університет запросив William Heath (Bangor University, University of Newcastle та University of Manchester), експерта з автоматичного керування, цифрових систем керування та енергетичних систем.

Одеський національний університет імені Мечникова запросив Sergiy Sylantyev (University of Aberdeen), який працює в царині клітинної та молекулярної нейрофізіології.

Сумський національний аграрний університет запросив Mark Horton (Royal Agricultural University / University of Bristol), дослідника археології та відновлення ґрунтів із використанням геопросторових технологій.

Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича запросив Richard Smith (University of Warwick), експерта з TESOL, прикладної лінгвістики та використання AI в освіті.

Дивіться також У коледжах і вишах запровадять новий предмет: президент підписав Закон

Що відомо про залучення іноземних викладачів?

До вишів України вирішили залучати іноземних викладачів, науковців та експертів, інформувало Міністерство освіти і науки України.