Чи задоволені студенти і викладачі вишів навчанням та викладанням в Україні
- 90% студентів і викладачів закладів вищої освіти України задоволені рівнем організації освітнього процесу.
- І це незалежно від формату навчання.
- Лише 5% викладачів повідомили про погіршення ситуації.
Більшість студентів та викладачів закладів вищої освіти України задоволена рівнем організації освітнього процесу. І це незалежно від обраного їхнім ЗВО формату роботи.
Більшість – це 90% опитуваних. Про це інформує 24 Канал з посиланням на дані оприлюднені Державною службою якості освіти за результатами моніторингового дослідження організації освітнього процесу.
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Чи задоволені студенти і викладачі вишів навчанням та викладанням
У Держслужбі наголошують, що високий рівень задоволеності респондентів форматом організації освітнього процесу зберігається кілька років поспіль. При цьому лише 5% викладачів повідомили про погіршення відповідної ситуації.
Найбільш задоволені організацією освітнього процесу викладачі, які працюють очно (94%).
Щодо викладачів, які працюють у змішаному та дистанційному форматах, таких 90%.
Студенти, які навчаються очно, демонструють найвищий рівень задоволеності (89%).
Рівень задоволеності змішаним і дистанційним форматом серед студентів – 88% і 89% відповідно.
Дослідженням охопили 250 закладів вищої освіти. В опитуванні взяли участь понад 21 тисяча майбутніх бакалаврів, понад 5,5 тисячі магістрантів та 720 аспірантів, а також понад 8 тисяч викладачів.
- Раніше ми повідомляли про те, що Міністерство освіти і науки України розробило план оптимізації мережі закладів вищої освіти, але поки не оприлюднюватиме його через те, що він доволі жорсткий. Деталі читайте за посиланням.