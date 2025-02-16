Курсанти та офіцери повертатимуть кошти за дострокове припинення навчання

Курсанти та офіцери будуть зобов'язані відшкодувати державі кошти за навчання у разі дострокового припинення навчання або звільнення з військової служби протягом перших п'яти років (десяти – для військових льотчиків) після випуску. Міністерство оборони України вже впорядковує відповідний механізм.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міноборони України. Такі зміни до Порядку відшкодування курсантами та особами офіцерського складу витрат, пов'язаних з їх утриманням у закладах вищої освіти, затвердженого постановою від 12.07.2006 № 964, ухвалив уряд.

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Кому доведеться повертати кошти за навчання

Дію оновленого порядку поширять не лише на військові виші, а й на заклади фахової передвищої військової освіти. Також документ враховує особливості проходження служби під час воєнного стану та мобілізації.

Серед підстав для відшкодування коштів з'явилися нові пункти, зокрема припинення громадянства України та відмова від подальшого проходження служби на посадах сержантського, старшинського або офіцерського складу.

Кошти, повернуті курсантами та офіцерами, зараховуватимуть до загального фонду державного бюджету. Це відповідає вимогам бюджетного законодавства та забезпечує прозорість використання державних коштів.

Затверджені зміни сприятимуть підвищенню відповідальності та особистої дисципліни курсантів під час навчання, а також зроблять більш прозорою систему підготовки військових фахівців в Україні,

– зауважив директор департаменту військової освіти і науки МОУ Володимир Мірненко.

Найближчим часом аналогічні зміни внесуть до відповідних постанов, що регулюють підготовку фахівців для Національної поліції, Державної служби з надзвичайних ситуацій та Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації.