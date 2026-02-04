Виш'ю та Wish You: які ще українські слова звучать однаково з іноземними

Типово, коли слова іншомовного походження схожі між собою. Але є й інші випадки – слова з різних мов схожі за звучанням, але різні за значенням. Як-от у пісні LELÉKA "Рідним".

Що означає слово з пісні LELÉKA "виш'ю" насправді, розповідаємо з посиланням на "Вікна".

Дивіться також Не кажіть "підлокітник": у словнику Грінченка такого слова ви не знайдете і ось чому

Чи лише "виш'ю" схоже за звучанням в українській мові?

Цьогорічні композиції, подані на Нацвідбір Євробачення-2026, містять чимало прикладів, які до ладу розбирати та пояснювати мовознавцям. Разом з тим, вони демонструють дивовижні можливості нашої мови.

Цікаву гру слів пропонує пісня гурту LELÉKA "Рідним". Поєднання англомовного та україномовного тексту та незвичне використання знайомого слова породжує питання – що я чую насправді?

Цікаво! Гурт LELÉKA заснований у 2016 році в Берліні як українсько-німецький етноджазовий ансамбль. Засновниця колективу – Вікторія Лeлеka. Репертуар колективу – композиції, в яких українські народні мотиви переплітаються з сучасними джазовими імпровізаціями.

У приспіві LELÉKA співає – "я вишʼю нову долю", а в англійському звучанні "wish you" читається як – я бажаю. Таке звучання слів надає композиції, яка зрозуміла і українцям, і знавцям та носіям англійської мови.

Слово "виш'ю", зрозуміле для українців, це як розмовний варіант слова "вишивати" → "вишию" → "виш'ю". Слово містять словники і означає – "робити на тканині або шкірі візерунки нитками, бісером та іншим декором".

Англійська фраза "wish you" буквально означає "бажаю тобі". Вживається вона як не самостійний вислів, а частина більшого речення. Найчастіше зустрічається у формулі ввічливості чи привітання:

I wish you luck – "Бажаю тобі удачі".

We wish you a Merry Christmas – "Ми бажаємо тобі веселого Різдва".

Wish you all the best – "Бажаю тобі всього найкращого".

У розмовній мові іноді скорочують: Wish you were here! – "Шкода, що тебе тут немає!"

У піснях чи листах може звучати як окрема формула: Wish you… – далі додається конкретне побажання.

Отже, "wish you" – це завжди початок побажання, яке потребує продовження.

Пісня "Рідним" – це історія про коріння, силу та глибокі звʼязки, що невидимими ниточками тримають нас з тими, кого ми називаємо рідними. А гра слів розповідає про бажання створювати тканину долі, майбутнє, для себе та рідних людей, тих хто поруч.

Нову долю виш’ю (Виш’ю, виш’ю).

Рідним, найріднішим (Виш’ю, виш’ю).

Пісня "Рідним": дивіться відео

Які ще англійські слова схожі на українські?

Це не єдине англійське слово, яке дуже схоже за звучанням з українськими, але геть інше за значенням. З одного боку – подібні асоціації, спрощують вивчення іноземної мови, а з іншого – такі каламбури дають поетичні можливості для створення цікавих текстів:

Бар (заклад) – bar (одиниця виміру).

Фан (фанат, прихильник) – fun (розвага, веселощі).

Бокс (вид спорту) – box (коробка).

Лід (агрегатний стан води) – lead (свинець або вести, власне, team lead).

Сік (напій) – sick (хворий).

Син (член сім'ї) – sin (гріх).

Лук (зброя) – look (дивитися).

Рід (родина, походження) – reed (очерет).

Сон (спати, бачити сни) – son (син).

Кіт (тварина) – kit (набір, комплект).

Рак (захворювання, тварина) – rack (стелаж, підставка).

Раніше 24 Канал писав про цікаве звучання слів в пісні Хаята "Герци" – "напуватися" та "денце", які ви могли раніше не чути.

Нагадаємо! Нацвідбір відбудеться уже цієї суботи 7 лютого – дивіться та обирайте!