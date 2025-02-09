Зовсім не "строить глазки": як красиво залицятись українською мовою
- Вислів "строїть глазки" означає загравання чи залицяння, але його дослівний переклад українською є неточним.
- Українські відповідники включають фрази: гострити очі, грати очима, пускати бісики, маніритися, прясти очима.
Давно вправлялися у заграванні та залицянні? А як назвете це дійство – тільки не "строїть глазки".
Всі чули вислів "строїть глазки", але він російський і перекладати його слід не дослівно. А як це буде звучати українською, пише 24 Канал посилаючись на тікток @show_ramі.
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Якщо не "сториїмо глазки", то що робимо
Вислів "строїть глазки" дуже поширений і означає – загравання чи залицяння. І це можуть робити як чоловіки, так і жінки.
При дослівному перекладі інтернет-перекладачі видають кумедні версії – "будувати очки" чи "будувати вічки". Але родзинка вислову не у дослівному перекладі, а у суті. Навіть вислів "стріляти очима" є не зовсім точним перекладом, хоча його подають словники.
Українці по-іншому бачили це дійство, а тому мають свої відповідники вислову:
- гострити очі,
- грати очима,
- грати в дивоглядки,
- грати бровками,
- стригти очима,
- пускати бісики,
- маніритися,
- пускати ґедзиків очима,
- прясти очима.
Як замінити вислів "строїть глазки": дивіться відео
Цікаві варанти, для не менш цікавого дійства. Спробуйте, наступного разу, описати свої дії одним з українських виразів.