Зовсім не "строить глазки": як красиво залицятись українською мовою

Давно вправлялися у заграванні та залицянні? А як назвете це дійство – тільки не "строїть глазки".

Всі чули вислів "строїть глазки", але він російський і перекладати його слід не дослівно. А як це буде звучати українською, пише 24 Канал посилаючись на тікток @show_ramі.

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Якщо не "сториїмо глазки", то що робимо

Вислів "строїть глазки" дуже поширений і означає – загравання чи залицяння. І це можуть робити як чоловіки, так і жінки.

При дослівному перекладі інтернет-перекладачі видають кумедні версії – "будувати очки" чи "будувати вічки". Але родзинка вислову не у дослівному перекладі, а у суті. Навіть вислів "стріляти очима" є не зовсім точним перекладом, хоча його подають словники.

Українці по-іншому бачили це дійство, а тому мають свої відповідники вислову:

гострити очі,

грати очима,

грати в дивоглядки,

грати бровками,

стригти очима,

пускати бісики,

маніритися,

пускати ґедзиків очима,

прясти очима.

Як замінити вислів "строїть глазки": дивіться відео

Цікаві варанти, для не менш цікавого дійства. Спробуйте, наступного разу, описати свої дії одним з українських виразів.