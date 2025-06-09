"Дуже болюче питання": як Львів бореться з відтоком молоді за кордон

Україна вже зіткнулася з серйозною проблемою – молодь масово намагається виїхати за кордон. Одна з ключових причин – війна та страх за майбутнє.

Часто батьки вивозять дітей чи не примусово. Про це 24 Каналу розповів начальник відділу професійної освіти департаменту освіти та культури Львівської міської ради Богдан Іванусь, додавши, що дуже важливим є правильна комунікація.

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Як мотивують молодь залишатися в Україні

"Це дуже болюче питання для всіх як у системі освіти, так і загалом у державній політиці. Адже важко переконати батьків хлопців, яким виповниться 18 років, не вивозити своїх дітей за кордон", – зауважив Богдан Іванусь.

Важливо спілкуватися з батьками, переконувати їх дати можливість своїм дітям залишитися навчатися, працювати та розвиватися в Україні. Якщо ми говоримо саме про професійну освіту, то в цій сфері є багато стереотипів. Їх зараз намагаються зруйнувати.

Ми хочемо показати, що після завершення профтехосвіти дитина має ще багато варіантів для розвитку. Один з них – це подальше навчання в університеті, науковий розвиток, робота на критично важливих підприємствах,

– додав Богдан Іванусь.

Також не варто забувати, що випускникам закладів професійно-технічної освіти після закінчення навчання буде по 18 – 19 років. Навіть з погляду мобілізаційного ресурсу, це продуктивний вік саме для роботи за фахом.

Ще один зі способів мотивації молоді залишатися в Україні – створення соціальних підприємств, невеликих бізнес-компаній. Надалі це дозволить їм самостійно реалізовуватися, розуміти свою важливість у розвитку України.

До слова, у Міністерство освіти та науки повідомили, що за кордон виїжджає молодь віком 16 – 17 років. Водночас 18 – 19-річні українці частіше повертаються додому. Також понад 20 тисяч людей зареєструвалися на НМТ за кордоном. Це підтверджує інтерес молоді до української освіти.