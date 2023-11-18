Виїзд студентів за кордон: у Міносвіти розповіли, хто та на який термін зможе покинути Україну

Володимир Зеленський 17 листопада зустрівся зі студентами. Вони спитали його, чи не буде спрощеної процедури для виїзду за кордон. Президент вважає, що над цим мають попрацювати у Міносвіти, а там уже поділилися деталями.

В ефірі телемарафону заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький детальніше розповів про можливість виїзду за кордон студентів, інформує 24 Канал. Він зауважив, що вона буде для певної вікової категорії та матиме обмежений термін. Водночас зауважимо, що мовиться лише про можливість і вона розглядається. Остаточного рішення ще немає.

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Хто та на скільки зможе виїжджати

Так, у Міносвіти розкрили деталі доручення від Володимира Зеленського. У відомстві уточнили, що йдеться про студентів віком від 18 до 22 років. І то дозвіл на виїзд буде лише для навчання за межами України.

Винницький зауважив, що розглядається можливість односеместрової мобільності. Вона дасть можливість під час здобуття бакалаврату повчитися впродовж одного семестру в європейському університеті.

Тим паче, що зараз маємо багато можливостей від університетів наших партнерів, які відчинили свої двері українським студентам і зацікавлені в тому, щоб наші студенти на один семестр поїхали і повчилися,

– зазначив Винницький.

Себто розраховувати на виїзд можуть студенти-хлопці віком від 18 до 22 років. Але покинути Україну вони можуть у рамках обміну студентами західних університетів з українськими.

Що казав Зеленський про виїзд студентів

Президент почав з того, що необхідно уникати того, що може викликати психологічну напругу між військовими на фронті, а також цивільними. Відтак, він доручив Міносвіти знайти справедливе рішення.

Окремі програми, за якими люди немобілізаційного віку, науковці для розвитку або здобуття знань, які потрібні Україні... Я вважаю, що Міністерство має опрацювати й дати вам змогу принести ці знання в Україну,

– висловився він.

Водночас глава держави розповів, як стимулювати молодь повертатися з-за кордону. Він вважає, що для цього важливо створювати нові робочі місця з гідними умовами праці. Також необхідно убезпечити людей. За словами Зеленського, держава над цим працює.