Кабмін оновив правила перетину кордону для студентів

Кабмін України оновив правила перетину кордону для студентів. Тепер не лише дівчата, а й хлопці можуть виїжджати на навчання за програмами академічної мобільності.

В уряді також розповіли, які документи потрібні для перетину кордону. І уточнили, яку інформацію має містити відповідна довідка.

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Як студентам виїхати на навчання чи стажування за кордон

Студенти-чоловіки на сьогодні можуть виїжджати за кордон на навчання чи стажування, якщо виконують такі умови:

мають від 18 до 22 років;

не підлягають призову під час мобілізації;

є учасниками академічної мобільності строком на один семестр;

навчаються на денній формі у ЗВО державної або комунальної форми власності;

здобувають освітній ступінь бакалавра будь-якої спеціальності або магістра медичного, фармацевтичного чи ветеринарного спрямування.



Хто зі студентів може виїхати на навчання за кордон / скриншот відео

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Які документи потрібні для виїзду за кордон

Для виїзду необхідні такі документи:

е-квиток студента;

засвідчення копії договору з іноземним університетом про прийняття на програму академічної мобільності;

військово-довідковий документ від Територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки (СП).

довідка від закладу освіту про направлення учасника програми академічної мобільності для навчання в іноземному виші.



Які документи потрібні студентові для виїзду за кордон / скриншот відео

У довідці мають бути зазначені:

підстави співпраці;

термін навчального семестру за кордоном;

відсутність за результатами двох останніх семестрів негативних оцінок і фактів перескладання заліків та іспитів.

підтвердження рівня знання мови викладання в іноземному закладі освіти.

Раніше ми також інформували про те, що в Україні змінюватимуть систему іспитів у сфері вищої освіти . Про це читайте за посиланням.