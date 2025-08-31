У КАІ розповіли, чому молодь їде здобувати вищу освіту за кордон
- Основна причина виїзду за кордон української молоді для здобуття вищої освіти – питання безпеки та комфортних умов навчання, а не вартість освіти в Україні.
- Для підвищення конкурентоспроможності українських університетів держава повинна інвестувати в енергоінфраструктуру, оновлення аудиторій та сучасне обладнання, вважають у КАІ.
Основною причиною, чому українська молодь виїжджає для здобуття вищої освіти за кордон, є не зростання вартості навчання у ЗВО України. Ключовий чинник такого рішення – питання безпеки та комфортних умов навчання.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву президентки Київського авіаційного інституту Ксенії Семенової РБК-Україна. Вона зазначила, що навіть після підвищення цін на здобуття вищої освіти у нашій державі попит на неї не знижується.
Чому молодь віддає перевагу закордонній вищій освіті?
Семенова акцентувала, що бакалаврські програми в українських топових університетах кращі, ніж у середніх польських.
Але студенти часто обирають закордонні заклади через умови – теплі аудиторії, сучасне обладнання, якісні гуртожитки,
– уточнила вона.
При цьому президентка київського вишу заявила, що українські університети програють конкуренцію західним закладам вищої освіти. Причина – інфраструктура та рівень комфорту.
Поки в наших університетах будуть фізичні умови, як у поганій сільській школі, ми не виграємо цю конкуренцію,
– вважає вона.
Семенова також акцентувала, що питання безпеки та ризику мобілізації для студентів-хлопців не можна виключати з переліку основних причин їхнього виїзду.
Як залучати студентів до українських вишів?
Семенова додала, що для підвищення конкурентоспроможності української освіти держава повинна інвестувати в енергоінфраструктуру університетів, оновлення аудиторій та сучасне обладнання.
Закрийте третину університетів і виділіть ці гроші на інфраструктуру. Без цього ми не зможемо конкурувати з Європою,
– заявила вона.
- Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому хлопцям віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон.