Основною причиною, чому українська молодь виїжджає для здобуття вищої освіти за кордон, є не зростання вартості навчання у ЗВО України. Ключовий чинник такого рішення – питання безпеки та комфортних умов навчання.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву президентки Київського авіаційного інституту Ксенії Семенової РБК-Україна. Вона зазначила, що навіть після підвищення цін на здобуття вищої освіти у нашій державі попит на неї не знижується.

Дивіться також Є низка умов: які категорії чоловіків мають право на виїзд з України

Чому молодь віддає перевагу закордонній вищій освіті?

Семенова акцентувала, що бакалаврські програми в українських топових університетах кращі, ніж у середніх польських.

Але студенти часто обирають закордонні заклади через умови – теплі аудиторії, сучасне обладнання, якісні гуртожитки,

– уточнила вона.

При цьому президентка київського вишу заявила, що українські університети програють конкуренцію західним закладам вищої освіти. Причина – інфраструктура та рівень комфорту.

Поки в наших університетах будуть фізичні умови, як у поганій сільській школі, ми не виграємо цю конкуренцію,

– вважає вона.

Семенова також акцентувала, що питання безпеки та ризику мобілізації для студентів-хлопців не можна виключати з переліку основних причин їхнього виїзду.

Дивіться також До відтоку це точно не призведе, – Веніславський про дозвіл на виїзд чоловіків 18 – 22 років

Як залучати студентів до українських вишів?

Семенова додала, що для підвищення конкурентоспроможності української освіти держава повинна інвестувати в енергоінфраструктуру університетів, оновлення аудиторій та сучасне обладнання.

Закрийте третину університетів і виділіть ці гроші на інфраструктуру. Без цього ми не зможемо конкурувати з Європою,

– заявила вона.