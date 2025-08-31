Укр Рус
Освіта Освіта в Україні У КАІ розповіли, чому молодь їде здобувати вищу освіту за кордон
31 серпня, 13:45
2

У КАІ розповіли, чому молодь їде здобувати вищу освіту за кордон

Марія Волошин
Основні тези
  • Основна причина виїзду за кордон української молоді для здобуття вищої освіти – питання безпеки та комфортних умов навчання, а не вартість освіти в Україні.
  • Для підвищення конкурентоспроможності українських університетів держава повинна інвестувати в енергоінфраструктуру, оновлення аудиторій та сучасне обладнання, вважають у КАІ.

Основною причиною, чому українська молодь виїжджає для здобуття вищої освіти за кордон, є не зростання вартості навчання у ЗВО України. Ключовий чинник такого рішення – питання безпеки та комфортних умов навчання.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на заяву президентки Київського авіаційного інституту Ксенії Семенової РБК-Україна. Вона зазначила, що навіть після підвищення цін на здобуття вищої освіти у нашій державі попит на неї не знижується. 

Дивіться також Є низка умов: які категорії чоловіків мають право на виїзд з України 

Чому молодь віддає перевагу закордонній вищій освіті?

Семенова акцентувала, що бакалаврські програми в українських топових університетах кращі, ніж у середніх польських. 

Але студенти часто обирають закордонні заклади через умови – теплі аудиторії, сучасне обладнання, якісні гуртожитки,
 – уточнила вона. 

При цьому президентка київського вишу заявила, що українські університети програють конкуренцію західним закладам вищої освіти. Причина – інфраструктура та рівень комфорту.

Поки в наших університетах будуть фізичні умови, як у поганій сільській школі, ми не виграємо цю конкуренцію, 
– вважає вона.

Семенова також акцентувала, що питання безпеки та ризику мобілізації для студентів-хлопців не можна виключати з переліку основних причин їхнього виїзду.

Дивіться також До відтоку це точно не призведе, – Веніславський про дозвіл на виїзд чоловіків 18 – 22 років 

Як залучати студентів до українських вишів?

Семенова додала, що для підвищення конкурентоспроможності української освіти держава повинна інвестувати в енергоінфраструктуру університетів, оновлення аудиторій та сучасне обладнання.

Закрийте третину університетів і виділіть ці гроші на інфраструктуру. Без цього ми не зможемо конкурувати з Європою, 
– заявила вона.

  • Раніше президент Володимир Зеленський пояснив, чому хлопцям віком від 18 до 22 років дозволили виїжджати за кордон. 