Вчителі і викладачі можуть виїжджати за кордон: у МОН назвали умови
- Українські викладачі та вчителі можуть виїхати за кордон у цільові робочі відрядження, якщо це обґрунтовано.
- Для отримання дозволу на виїзд потрібно бути добропорядним та мати навчальну програму, семінар чи конференцію за кордоном.
Українські викладачі можуть виїхати за кордон у цільові робочі відрядження. Але якщо ці відрядження обґрунтовані.
Про це міністр освіти і науки України Оксен Лісовий заявив в інтерв'ю "Рандеву з Яніною Соколовою". І додав, що це питання не до МОН, а до Міністерства оборони.
Хто з освітян може виїжджати за кордон?
Лісовий заявив: якщо у викладача є навчальна програма, семінар, літня школа, конференція, він є добропорядним і заклад освіти, у якому він працює, не спіймали на тому, що хтось колись виїхав і не повернувся – дозвіл на перетин кордону надають. При цьому треба звертатись із відповідним листом.
Чоловіки-викладачі і чоловіки-вчителі супроводжують команди олімпійців-школярів за кордон. Супроводжують команди Малої академії на проєктні конкурси. Повертаються назад в країну, беруть у грантових програмах – короткотермінових. Довготермінові – це не етично щодо військових,
– заявив міністр.
І додав, що освітяни повертаються назад. МОН при цьому моніторить ситуації, коли виші скеровують, наприклад, студентів на академічні обміни. Зокрема, якщо такі студенти не повертаються назад в Україну.
Це добропорядність, це відбір, це якість роботи зі студентами і в питанні виховного аспекту,
– уточнив посадовець.
Зазначимо, що Лісовий також коментував питання виїзду за кордон старшокласників. Він каже, що у МОН не бачать якихось аномалій – як до, так і після дозволу на виїзд за кордон хлопцям віком 18 – 22 роки. Тенденція виїзду є, за словами міністра, але вона не є чимось абсолютно катастрофічним.
Що відомо про виїзд за кордон 18 – 22 річних?
Наприкінці серпня 2025 року уряд України офіційно дозволив виїзд за кордон чоловікам віком 18 – 22 роки.
У МОН заявляли, що у студентському середовищі не спостерігають жодних аномалій після такого дозволу.
У кінці жовтня в Держприкордонслужбі України наголосили, що значного впливу на пасажиропотік немає.
Раніше видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому мовилось про те, що за даними польських прикордонників, з січня до кінця серпня до Польщі в'їхало близько 45,3 тисячі українських чоловіків віком від 18 до 22 років.
У Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 тисячі до середини вересня, а до жовтня – до 1400 – 1800 на тиждень.