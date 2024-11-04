Студенти 3 курсу з 2025 року проходитимуть обов'язкову військову підготовку

У 2025 році в Україні запровадять обов'язкову базову загальну військову підготовку у закладах вищої освіти. Приготування до впровадження відповідних змін вже триває.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на коментар заступника міністра освіти і науки України Михайла Винницького Новини.LIVE. Він зазначив, що є відповідні зміни закону.

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Студенти проходитимуть обов'язкову військову підготовку

Посадовець зазначив, що зміни не передбачили для першокурсників. Військову підготовку запровадять для студентів 3 курсу. Для цього вже розробляють відповідну систему, зокрема готують інструкторів і полігони.

При цьому заступник Лісового наголосив, що ця військова підготовка в університетах не пов'язана з мобілізацією.

Мобілізаційний вік – 25 років. Просто людина, яка закінчує вищу освіту, має вміти поводитися зі зброєю, має знати, де відбуваються збори у разі потреби, як захищатися, як надавати першу медичну допомогу. Ці всі речі закладені у базову військову підготовку,

– уточнив заступник очільника МОН.

Також він розповів, що впродовж наступного року розв'язуватимуть питання функціонування військових кафедр. І додав, що базова загальновійськова підготовка закладена у бюджеті на 2025 рік.

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