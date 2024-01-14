Міносвіти планує запровадити у вищих навчальних закладах пілотні військові кафедри. Зміни стартують вже з вересня 2024 року.

Ці кафедри відповідатимуть за базову військову підготовку усіх хлопців. А також – охочих дівчат.

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Студенти проходитимуть курс військової підготовки у вишах

Так, спеціальність можна буде здобути, пройшовши курс тактичної медицини, базової стрільби тощо.

Пілотні проєкти почнуть працювати з нового навчального року.

Раніше заступник міністра освіти і науки України з питань вищої освіти Михайло Винницький наголосив, що військові кафедри є важливою потребою в сучасній Україні.

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