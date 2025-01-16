Сім військових вишів України можуть увійти до мережі Європейського коледжу безпеки

Міністерство оборони нашої держави продовжує впроваджувати євроатлантичні стандарти у систему професійної військової освіти Збройних Сил. Відомство, зокрема, подало заявки про вступ семи військових ЗВО до мережі Європейського коледжу безпеки.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України. У відомстві назвали ці виші.

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МОУ подало заявки про вступ 7 вишів до мережі Європейського коледжу безпеки

Мовиться про такі ЗВО:

Національну академію сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного;

Житомирський військовий інститут імені Корольова;

Військовий інститут Київського національного університету імені Тараса Шевченка;

Військовий інститут телекомунікацій та інформатизації імені Героїв Крут;

Військовий інститут танкових військ Національного технічного університету "Харківський політехнічний інститут";

Військово-юридичний інститут Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого;

Інститут військово-морських сил Національного університету "Одеська морська академія".

Інтеграція до мережі ESDC відкриває нові унікальні можливості для нашої системи військової освіти. Це дозволить підвищити рівень професійної підготовки фахівців у сфері безпеки та оборони за найкращими європейськими практиками, а також посилить співпрацю України з державами-партнерами,

– заявив заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник.

Розглянуть заявки на засіданні Виконавчої вченої ради ESDC 18 – 19 лютого 2025 року в Брюсселі.