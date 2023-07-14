Візія Міносвіти: які ідеї повинні реалізовувати вчителі
Міносвіти презентувало візію майбутнього освіти і науки України. Вона має сформували освітню систему відповідно до запитів українців.
Містить ця програма і бачення того, які ідеї має реалізовувати український учитель. Зокрема, мовиться про реалізацію реформ НУШ.
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Які ідеї повинні реалізовувати вчителі
Ця стратегічна мета є однією з головних цілей реформування сфери середньої освіти.
Для досягнення цієї мети вчителі мають бути готові до впровадження сучасних освітніх практик відповідно до концепції НУШ та викликів сьогодення.
В Україні також мають оновити моделі сертифікації педагогів. А це має забезпечити НУШ висококваліфікованими фахівцями, які відкриті до змін і нових ідей.
Натомість директори шкіл мають стати лідерами шкільних команд, які реалізують освітній процес на засадах НУШ та ефективно реагують на виклики сьогодення.
До слова, задля реалізації візії освіти і науки МОН також має розробити відповідну Національну стратегію розвитку освіти.
Які реформи реалізовують в освіті
- Недавно очільник МОН Оксен Лісовий розповів про виклики та реформи, які треба реалізувати в освітній сфері.
- Сьогодні ми говоримо про 6 реформ: дошкілля, школа, старша школа і профтех, вища освіта, наука та позашкілля. І 3 наскрізні реформи: євроінтеграція, цифровізація, заробітна плата. От такий виклик стоїть перед нами, уточнив очільник МОН.