Кабмін погодив новий порядок визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ

Український уряд погодив постанову, яка встановлює чіткий механізм визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованих територіях, зокрема у й Криму. Новий порядок охоплює професійну, фахову передвищу та вищу освіту.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення представництва президента України в АРК 17 липня. Воно ініціювало пропозиції про дистанційне проходження процедури.

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Що передбачає порядок визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ?

У відомстві кажуть, що ухвалення постанови є важливим кроком до освітньої реінтеграції громадян України з окупованих територій та реалізації їхнього права на освіту.

Послугою можуть скористатися українські громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.

Перше проходження за кожним рівнем освіти – безкоштовне і можливе тільки за однією освітньою програмою.

Для визнання освіти на ТОТ потрібно подати:

відповідну заяву;

освітню декларацію;

інші документи, передбачені Порядком – до уповноваженого закладу освіти.

Як відбувається оцінювання?

Спеціальна комісія проводить перевірку знань – очно або дистанційно з підтвердженням особи через електронну ідентифікацію. Після оцінки можливі такі рішення:

зменшення тривалості навчання;

присвоєння кваліфікації чи ступеня;

рекомендація до вступу.

обмеження за спеціальностями

Результати не визнають за кількома напрямками. Зокрема у сферах права, безпеки, військових наук, журналістики, богослов'я та освіти.

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