Кабмін погодив новий порядок визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ
- Кабмін України погодив новий порядок визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованих територіяхю
- Він охоплює професійну, фахову передвищу та вищу освіту.
Український уряд погодив постанову, яка встановлює чіткий механізм визнання результатів навчання, здобутих на тимчасово окупованих територіях, зокрема у й Криму. Новий порядок охоплює професійну, фахову передвищу та вищу освіту.
Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення представництва президента України в АРК 17 липня. Воно ініціювало пропозиції про дистанційне проходження процедури.
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Що передбачає порядок визнання результатів навчання, здобутих на ТОТ?
У відомстві кажуть, що ухвалення постанови є важливим кроком до освітньої реінтеграції громадян України з окупованих територій та реалізації їхнього права на освіту.
Послугою можуть скористатися українські громадяни та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах.
Перше проходження за кожним рівнем освіти – безкоштовне і можливе тільки за однією освітньою програмою.
Для визнання освіти на ТОТ потрібно подати:
- відповідну заяву;
- освітню декларацію;
- інші документи, передбачені Порядком – до уповноваженого закладу освіти.
Як відбувається оцінювання?
Спеціальна комісія проводить перевірку знань – очно або дистанційно з підтвердженням особи через електронну ідентифікацію. Після оцінки можливі такі рішення:
- зменшення тривалості навчання;
- присвоєння кваліфікації чи ступеня;
- рекомендація до вступу.
- обмеження за спеціальностями
Результати не визнають за кількома напрямками. Зокрема у сферах права, безпеки, військових наук, журналістики, богослов'я та освіти.
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