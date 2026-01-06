Привітання з Хрещенням Господнім: красиві листівки та поздоровлення на Водохреще

6 січня християни, за новоюліанським і григоріанським календарем, відзначають свято Хрещення Господнього.

Привітання та листівки до Водохреща радить 24 Канал, використовуючи листівки з Pinterest.

Як привітати з Водохрещем?

Водохреща, що за новим календарем, святкують 6 січня, є одним із найбільших християнських свят, яке символізує очищення, оновлення та благословення води. Воно входить до числа п’яти ключових подій земного життя Ісуса Христа.

Водохреща завершує цикл різдвяних свят. У народі його називають також – Йордан, Ордань, Водосвяття.

Традиційно у цей день освячують воду та купаються в ополонці, щоб бути здоровими. А ще – надсилають вітання та листівки рідним.

Зі святом Хрещення Господнього! Нехай свята вода стане джерелом радості й оновлення, хай подарує тобі й твоїй родині міцне здоров’я, душевний спокій і віру в краще. Хай у цей день ангели торкнуться твоєї душі, наповнять її світлом і добром, а всі дороги життя ведуть до щастя й здійснення мрій.

Водохреща — це час очищення й благословення. Хай Господня благодать зігріє твоє серце, хай свята вода принесе силу й захист від усякого зла. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, щирих усмішок і теплих зустрічей. Нехай цей день стане початком світлого й щасливого року.

Світле Водохреще хай очистить душу і серце, подарує здоров’я, мир та гармонію у твоєму житті.

Мороз лютує за вікном

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода

В озері та річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!



З Хрещенням Господнім!

З Хрещенням вітаю щиро,

Щоб жили усі щасливо

В мирі злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Янгол хай охороняє

І Господь благословляє.

радості і благодаті,

Щастя, щоб було у хаті!

Хай дзвін новий

усім на славу буде.

Господь благословить вас миром, люди!

У Храмі дзвін урочисто лунає,

Христа, що охрестився світ вітає!

Водохреща – це свято очищення й благословення, яке поєднує християнську традицію з народними віруваннями. Воно символізує явлення Бога людям і дарує віру в силу освяченої води.

Цей особливий день має і свою форму вітання – "Христос хрещається!" ("Христос ся хрещає!"), а у відповідь – "У річці Йордані!". Про його особливість 24 Канал писав раніше.

Тому вітайтеся і поздоровляйте один одного зі святом у цей день!