Привітання та листівки до Водохреща радить 24 Канал, використовуючи листівки з Pinterest.
Дивіться також Підводити чи підбивати підсумки: українці часто роблять помилку перед новим роком
Як привітати з Водохрещем?
Водохреща, що за новим календарем, святкують 6 січня, є одним із найбільших християнських свят, яке символізує очищення, оновлення та благословення води. Воно входить до числа п’яти ключових подій земного життя Ісуса Христа.
Водохреща завершує цикл різдвяних свят. У народі його називають також – Йордан, Ордань, Водосвяття.
Традиційно у цей день освячують воду та купаються в ополонці, щоб бути здоровими. А ще – надсилають вітання та листівки рідним.
Листівка до Водохреща / Pinterest
***
Зі святом Хрещення Господнього! Нехай свята вода стане джерелом радості й оновлення, хай подарує тобі й твоїй родині міцне здоров’я, душевний спокій і віру в краще. Хай у цей день ангели торкнуться твоєї душі, наповнять її світлом і добром, а всі дороги життя ведуть до щастя й здійснення мрій.
Листівка до Водохреща / Pinterest
***
Водохреща — це час очищення й благословення. Хай Господня благодать зігріє твоє серце, хай свята вода принесе силу й захист від усякого зла. Бажаю, щоб у твоєму житті завжди було місце для радості, щирих усмішок і теплих зустрічей. Нехай цей день стане початком світлого й щасливого року.
Листівка до Водохреща / Pinterest
***
Світле Водохреще хай очистить душу і серце, подарує здоров’я, мир та гармонію у твоєму житті.
Листівка до Водохреща / Pinterest
***
Мороз лютує за вікном
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода
В озері та річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
Листівка до Водохреща / Pinterest
***
З Хрещенням Господнім!
З Хрещенням вітаю щиро,
Щоб жили усі щасливо
В мирі злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Янгол хай охороняє
І Господь благословляє.
радості і благодаті,
Щастя, щоб було у хаті!
Листівка до Водохреща / Pinterest
***
Хай дзвін новий
усім на славу буде.
Господь благословить вас миром, люди!
У Храмі дзвін урочисто лунає,
Христа, що охрестився світ вітає!
Листівка до Водохреща / Pinterest
Водохреща – це свято очищення й благословення, яке поєднує християнську традицію з народними віруваннями. Воно символізує явлення Бога людям і дарує віру в силу освяченої води.
Цей особливий день має і свою форму вітання – "Христос хрещається!" ("Христос ся хрещає!"), а у відповідь – "У річці Йордані!". Про його особливість 24 Канал писав раніше.
Тому вітайтеся і поздоровляйте один одного зі святом у цей день!