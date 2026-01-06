Поздравления и открытки к Крещению советует 24 Канал, используя открытки из Pinterest.
Как поздравить с Крещением Господним?
Крещение, что по новому календарю, празднуют 6 января, является одним из крупнейших христианских праздников, который символизирует очищение, обновление и благословение воды. Оно входит в число пяти ключевых событий земной жизни Иисуса Христа.
Крещение завершает цикл рождественских праздников. В народе его называют также – Иордан, Ордань, Водосвятие.
Традиционно в этот день освящают воду и купаются в проруби, чтобы быть здоровыми. А еще – присылают поздравления и открытки родным.

С праздником Крещения Господня! Пусть святая вода станет источником радости и обновления, пусть подарит тебе и твоей семье крепкое здоровье, душевный покой и веру в лучшее. Пусть в этот день ангелы коснутся твоей души, наполнят ее светом и добром, а все дороги жизни ведут к счастью и исполнению желаний.

Крещение - это время очищения и благословения. Пусть Господня благодать согреет твое сердце, пусть святая вода принесет силу и защиту от всякого зла. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для радости, искренних улыбок и теплых встреч. Пусть этот день станет началом светлого и счастливого года.

Светлое Крещение пусть очистит душу и сердце, подарит здоровье, мир и гармонию в твоей жизни.

Мороз лютує за вікном
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода
В озері та річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!

З Хрещенням Господнім!
З Хрещенням вітаю щиро,
Щоб жили усі щасливо
В мирі злагоді, любові,
У достатку і здоров'ї.
Янгол хай охороняє
І Господь благословляє.
радості і благодаті,
Щастя, щоб було у хаті!

Хай дзвін новий
усім на славу буде.
Господь благословить вас миром, люди!
У Храмі дзвін урочисто лунає,
Христа, що охрестився світ вітає!

Крещение – это праздник очищения и благословения, который сочетает христианскую традицию с народными верованиями. Он символизирует явление Бога людям и дарит веру в силу освященной воды.
Этот особый день имеет и свою форму приветствия – "Христос хрещається!" ("Христос ся хрещає!"), а в ответ – "У річці Йордані!". О его особенности 24 Канал писал ранее.
Поэтому здоровайтесь и поздравляйте друг друга с праздником в этот день!