Поздравления и открытки к Крещению

Как поздравить с Крещением Господним?

Крещение, что по новому календарю, празднуют 6 января, является одним из крупнейших христианских праздников, который символизирует очищение, обновление и благословение воды. Оно входит в число пяти ключевых событий земной жизни Иисуса Христа.

Крещение завершает цикл рождественских праздников. В народе его называют также – Иордан, Ордань, Водосвятие.

Традиционно в этот день освящают воду и купаются в проруби, чтобы быть здоровыми. А еще – присылают поздравления и открытки родным.

С праздником Крещения Господня! Пусть святая вода станет источником радости и обновления, пусть подарит тебе и твоей семье крепкое здоровье, душевный покой и веру в лучшее. Пусть в этот день ангелы коснутся твоей души, наполнят ее светом и добром, а все дороги жизни ведут к счастью и исполнению желаний.

Крещение - это время очищения и благословения. Пусть Господня благодать согреет твое сердце, пусть святая вода принесет силу и защиту от всякого зла. Желаю, чтобы в твоей жизни всегда было место для радости, искренних улыбок и теплых встреч. Пусть этот день станет началом светлого и счастливого года.

Светлое Крещение пусть очистит душу и сердце, подарит здоровье, мир и гармонию в твоей жизни.

Мороз лютує за вікном

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода

В озері та річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!



З Хрещенням Господнім!

З Хрещенням вітаю щиро,

Щоб жили усі щасливо

В мирі злагоді, любові,

У достатку і здоров'ї.

Янгол хай охороняє

І Господь благословляє.

радості і благодаті,

Щастя, щоб було у хаті!

Хай дзвін новий

усім на славу буде.

Господь благословить вас миром, люди!

У Храмі дзвін урочисто лунає,

Христа, що охрестився світ вітає!

Крещение – это праздник очищения и благословения, который сочетает христианскую традицию с народными верованиями. Он символизирует явление Бога людям и дарит веру в силу освященной воды.

Этот особый день имеет и свою форму приветствия – "Христос хрещається!" ("Христос ся хрещає!"), а в ответ – "У річці Йордані!". О его особенности 24 Канал писал ранее.

Поэтому здоровайтесь и поздравляйте друг друга с праздником в этот день!