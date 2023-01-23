Чи враховуватимуть при вступі до вишу середній бал атестата

У 2023 році абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами НМТ. При цьому МОН не планує під час вступної кампанії враховувати середні бали шкільного атестата.

Про це розповів під час презентації моделі вступної кампанії гендиректор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міносвіти Олег Шаров.

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Чи враховуватимуть при вступі бал атестата

Відтак чиновник спростував побоювання випускників та запевнив, що оцінки зі шкільного атестата не впливатимуть на результати у межах вступної кампанії до ВНЗ.

Шаров також розповів, що при вступі до вишів не застосовуватимуть сільський коефіцієнт.

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Вступна кампанія – 2023: коротко