Чи враховуватимуть при вступі до вишу середній бал атестата
23 січня 2023, 11:31Читать новость на русском
Джерело:osvita.ua
У 2023 році абітурієнти вступатимуть до вишів за результатами НМТ. При цьому МОН не планує під час вступної кампанії враховувати середні бали шкільного атестата.
Про це розповів під час презентації моделі вступної кампанії гендиректор директорату фахової передвищої, вищої освіти Міносвіти Олег Шаров.
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Чи враховуватимуть при вступі бал атестата
Відтак чиновник спростував побоювання випускників та запевнив, що оцінки зі шкільного атестата не впливатимуть на результати у межах вступної кампанії до ВНЗ.
Шаров також розповів, що при вступі до вишів не застосовуватимуть сільський коефіцієнт.
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Вступна кампанія – 2023: коротко
- НМТ міститиме завдання з трьох предметів. Два обов'язкові – українська мова, математика – та один предмет на вибір – історія України, іноземна мова (англійська, німецька, французька або іспанська), біологія, фізика, хімія.
- На складання тесту абітурієнти матимуть 180 хвилин. Учасники НМТ можуть самі розподіляти час між блоками.
- У МОН запланували дві сесії НМТ – 2023: основну і додаткову.
- Основна відбудеться у червні, додаткова – у червні – липні. Участь у додатковій сесії можуть взяти ті абітурієнти, які через поважні причини не могли складати тести під час основної.
- Тести випускники складатимуть у спеціально обладнаних комп'ютерних аудиторіях навчальних закладів – тимчасових екзаменаційних центрах (ТЕЦ). Їх створять як в Україні, так і в деяких країнах за кордоном.
- Реєстрація на НМТ – 2023 відбудеться у квітні.
- Підтвердження участі у тесті та остаточний вибір місця проходження НМТ запланували на травень.
- Вступна кампанія у виші запланована на липень – серпень.