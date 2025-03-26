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Освіта Саморозвиток Не кажіть "все рівно": свою байдужість можна описати значно яскравіше
26 березня, 16:41
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Не кажіть "все рівно": свою байдужість можна описати значно яскравіше

Олеся Кух
Основні тези
  • Вислів "все равно" є русизмом, а його дослівний переклад "все рівно" – це калька, недоречна в українській мові.
  • Українські варіанти для вираження байдужості включають можна поділити за "ознаками".

Деколи ми вживаємо кальковані російські вислови, навіть не звертаючи на це уваги. Але варто лише помітити різницю – ви оберете український варіант.

Вивчаючи чи вдосконалюючи свою українську, слід дізнаватись і про вислови. А як замінити русизм "все равно", розповідає 24 Канал у рубриці "Антисуржик. Говоримо українською правильно!"

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Чи "все равно" теж саме, що "все рівно" 

Поширений вислів "все равно" – русизм, ним позначають байдужість. Але його дослівний переклад "все рівно" – це калька.

В українській мові є слово "рівно", але його використовують для позначення рівного зрізу, дороги чи лінії – все рівно. А протилежне йому – все криво.

А от коли ми говоримо про байдужість, то українською можна сказати коротко:

  • мені байдуже,
  • мені однаково,
  • мені все одно,
  • мені однаковісінько,
  • так чи так,
  • мені це не цікаво,
  • мене це не обходить.

Цікаво, що при перекладі цих варіантів на російську мову, для більшості, ви отримаєте лише варіант – "мне все равно". Це ще раз доводить самобутність української мови та її багатство. 

Не "все рівно": дивіться відео

Але не обмежуйтеся лише словами, тому що маємо кілька влучних і дотепних висловів! Вислови про байдужість можна поділити навіть за певними "ознаками", які виділив у своєму тіктоку котик блогера @irishka_2603:

  1. за кольором – мені фіолетово;
  2. геометрична – мені паралельно;
  3. будівельна – забий;
  4. ізотермічна – ні холодно ні жарко;
  5. електрична – до лампочки;
  6. музична – мені по цимбалах, мені по барабану;
  7. фізіологічна – начхати;
  8. анатомічна – до одного місця;
  9. географічна – моя хата скраю;
  10. королівська – після мене хоч потоп;
  11. дизайнерська – по феншую,
  12. гастрономічна – ні солодко, ні гірко;
  13. геростратова – гори воно все синім полум'ям.

Байдужість можна поділити за ознакою: дивіться відео

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Влучні вислови зроблять вас цікавим співрозмовником, а якщо їх кілька варіантів, ви – неперевершені! Візьміть собі "на озброєння" й українські варіанти до вислову "потеряйся".

Байдужість іноді корисна для емоційного здоров'я! Тому – будьте здорові й говоріть українською цікаво!