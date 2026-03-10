Аби не "пролетіти" повз виш: як визначатимуть результати НМТ для вступу

Аби мати можливість цьогоріч вступати до вишу в Україні, треба набрати прохідний бал з кожного з предметів НМТ. Знання учасників, як і торік, перевірятимуть на тестуванні з чотирьох предметів.

Очільниця Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко розповіла, як визначатимуть результати НМТ для вступу.

Дивіться також Маєте бути впевнені: чи можна на НМТ випадково завершити іспит

Який мінімальний бал треба набрати?

Вакуленко повідомила, що у 2026 році для участі у конкурсному відборі треба набрати на НМТ не менш ніж 15% від максимальної кількості тестових балів майже з усіх предметів.

Окрім української мови та історії України, де потрібно набрати на 1 бал більше від 15% максимальної кількості тестових балів,

– уточнила вона.

І додала, що те, який саме четвертий предмет для складання обрав той чи той вступник, вплине на потенційні результати для вступу до вишу.

Цікаво! УЦОЯО недавно оприлюднив демонстраційні варіанти тестів з усіх предметів, які будуть на НМТ у 2026 році.

Як визначатимуть результати для вступу?

За словами очільниці Центру, тестові бали, які можна отримати за виконання тестів НМТ, переводитимуть для вступу за шкалою 100 – 200 у конкурсний бал.

Так розраховуватимуть результат для вступу, незалежно від того, який предмет і яку кількість завдань мав той чи той тест,

– уточнила вона.

І додала, що для того, щоб обрати четвертий предмет, обов'язково потрібно ознайомитись із Порядком прийому на навчання у вишах. У документі, у додатку 9, є відповідні таблиці коефіцієнтів, які застосують до оцінок предметів НМТ. Вони, найімовірніше, не зміняться.

Загальна ідея – максимально високе значення четвертого предмета, який відповідає змісту підготовки вступника надалі,

– зауважила Вакуленко.

Якщо абітурієнт вступає на спеціальності інженерного спрямування, то, за її словами, максимальної ваги набуватимуть результати з фізики. Хоча складати можна будь-який четвертий предмет.

Абітурієнтам вона також радить варто проаналізувати значення коефіцієнтів та визначити свої шанси на отримання результатів.



Результати НМТ у 2026 році / скриншот відео

Дивіться також Обов'язково варто знати: чи можна отримати пільги на НМТ

Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?