Українські школярі з європейською освітою вперше зможуть вступити у ЗВО України
- Українські підлітки, які навчалися в Європі, вперше можуть вступити до ЗВО України за результатами іспитів іноземних шкіл.
- До слова, вже понад 300 тисяч осіб вже зареєструвалися на НМТ-2026.
Українські підлітки, які здобували освіту у Європі, тепер зможуть вступити до українських ЗВО. Це вперше в історії нашої країни.
Вступити вони зможуть за результатами іспитів іноземних шкіл. Про це під час брифінгу в Медіацентрі заявив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров.
Що мають знати вступники?
Посадовець уточнив, що є ще два дуже специфічних види іспитів, які прирівнюють до іспитів у вишах.
З цього року з'являється можливість вступати до ЗВО за результатами оцінювання випускних іспитів середньої школи у країнах Європи. Це вперше, це відповідь Міністерства на запит, що велика кількість молоді віддала перевагу очній освіті,
– повідомив він.
І додав, що другий іспит – це оцінки річного оцінювання з української мови та історії України для мешканців ТОТ, які складають в освітніх центрах "Крим – Україна" та "Донбас – Україна".
Цікаво! Торік Міністерство освіти України дозволило вступати до вишів на основі польської матури.
Скільки осіб вже зареєструвались на НМТ-2026?
Шаров також повідомив, що для складання НМТ цьогоріч вже зареєструвалось понад 300 тисяч осіб, інформують у Медіацентрі.
Минулого тижня близько 305 тисяч абітурієнтів підтвердили створення Електронного кабінету національного учасника мультипредметного тесту. Реєстрація закінчиться 2 квітня. Торік було 311 електронних кабінетів,
– уточнив він.
У МОН при цьому сподіваються, що у 2026 році вступна кампанія досягне показників торішньої.
Посадовець також наголосив, що наразі Україна найбільше потребує вступників до закладів професійної освіти.
Як відбуватиметься НМТ у 2026 році?
Основна сесія НМТ буде з 20 травня до 25 червня. Додаткова – з 17 до 24 липня.
На НМТ буде 4 предмети. Обов'язково учасники складатимуть українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір з такого переліку: іноземна мова, біологія, географія, фізика, хімія або українська література.