"Усі ходять на пари": заступник Лісового розповів про скандальний вступ в аспірантуру та зміни

Цьогоріч заявки на вступ в аспірантуру подала аномально велика кількість осіб. Зокрема, чоловіків призовного віку, аби так отримати відстрочку від мобілізації.

Міносвіти України при цьому значно змінило правила вступу, аби "відсіяти" тих, хто не має наміру займатися наукою. Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький в подкасті "Дофамін для освіти" розповів про цю ситуацію та про те, що вдалося змінити, передає 24 Канал.

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Посадовець каже: аби зупинити навалу незацікавлених у навчанні вступників до аспірантури, в Україні цьогоріч взагалі відмовилися від контракту на аспірантуру.

Це насправді було найправильніше рішення. Традиційно в нас контрактних місць в аспірантуру було приблизно 3000. Ми цього року зробили 7000 місць у державну аспірантуру. Держава повністю фінансує аспірантуру. Я дуже надіюся, що ця практика буде продовжуватися, що держава буде інвестувати в обмежену кількість місць в аспірантурі, і вони будуть оплачені. Це означатиме, що ми матимемо людей, які реально пишуть дисертації, серйозно ставляться до цього рівня освіти,

– уточнив він.

І додав, що на сьогодні спостерігають рекордну відвідуваність від аспірантів першого року – тих курсів і предметів, які їм потрібні для старту.

Проректори кажуть: "Ми ще такого ніколи не мали: аспіранти всі ходять на пари". Так, велика частина – це чоловіки, які також хочуть ухилитися, не бачать себе на фронті тощо. Але велика кількість цих аспірантських місць – на інженерні спеціальності, які пов'язані з війною,

– каже Винницький.

І додав, що аспіранти – це люди, які роблять свої інновації, які пізніше їх публікують, які пізніше роблять речі, пов'язані з дронами, з відбудовою, безпосередньо з військово-промисловим комплексом. Державні місця, які дають змогу людям цим займатися, є. З 7000 аспірантів, які вступили цьогоріч, 4000 – 4500 – люди, які реально працюють на Перемогу.

Ми інвестуємо в цей капітал. Зараз маємо ситуацію, коли з 7000 ми можемо отримати через чотири роки, я думаю, добрих три з половиною – три тисячі захистів. А це величезний імпульс для нашої науки й для вищої освіти загалом,

– вважає заступник очільника МОН.

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