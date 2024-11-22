Вступники в аспірантуру складатимуть новий іспит

Вступникам в аспірантуру у 2025 році треба буде складати єдиний вступний іспит. А також – отримати результат єдиного фахового вступного випробування з філософії науки.

Відповідну норму містить проєкт Порядку прийому до закладів вищої освіти, що оприлюднений МОН для громадського обговорення. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Для вступу в аспірантуру треба буде скласти новий іспит

Цей єдиний загальнодержавний тест замінить традиційний вступний іспит, що зазвичай проводили виші.

Після отримання двох позитивних результатів тестування майбутній аспірант має скласти вступний іспит в університеті – з іноземної мови, спеціальності або пройти інші форми вступних випробувань (у формі іспитів, співбесід, презентацій дослідницьких пропозицій чи досягнень), якщо вони передбачені Правилами прийому в закладі вищої освіти,

– прописано у документі.

Також проєкт Порядку прийому до закладів вищої освіти встановлює мінімальні тестові бали для ЄВІ та ЄФВВ з філософії науки, що має отримати вступник.

Для ЄВІ це буде 150 балів за кожен з компонентів тесту – блок ТЗНК та блок з іноземної мови.

Для ЄФВВ з філософії науки – 100 рейтингових балів.

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Також відповідно до правил прийому закладу вищої освіти особам, які вступають для здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва до аспірантури з іншої галузі знань (спеціальності), ніж та, яка зазначена в їхньому дипломі, можуть встановити додаткові вступні випробування.