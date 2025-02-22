Які будуть прохідні бали для вступу в аспірантуру у 2025 році
- Прохідний бал для вступу в аспірантуру у 2025 році за кожен компонент ЄВІ встановили на рівні 150 балів.
- Майбутні аспіранти також складатимуть іспит з методології проведення наукових досліджень, прохідні бали якого поки не відомі.
Аби мати можливість вступити в аспірантуру в Україні цьогоріч, треба скласти єдиний вступний іспит. А також – випробування з методології проведення наукових досліджень.
Прохідний бал 2025 для аспірантів за кожен компонент ЄВІ встановили на рівні 150. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Education.ua.
Дивіться також Коли треба складати вступні іспити в магістратуру у 2025 році
Який прохідний бал ЄВІ на аспірантуру 2025 року
Так, вступ в аспірантуру у 2025 році можливий за результатами ЄВІ. Він складається з двох компонентів:
- тесту з іноземної мови;
- тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК).
Для вступу до аспірантури 2025 необхідно мати такі бали за ЄВІ:
- тест з іноземної мови — від 150 балів;
- ТЗНК — від 150 балів.
Також вперше цьогоріч майбутні аспіранти складатимуть іспит з методології проведення наукових досліджень. Цей іспит з проєкту Порядку прийому на навчання відомий під назвою ЄФВВ з філософії науки). Прохідні бали поки не відомі.
Дивіться також Які документи потрібні для вступу в магістратуру у 2025 році
Які особливості вступу в аспірантуру у 2025 році
- Сертифікати ЄВІ: підходять результати ЄВІ 2023 – 2025 років.
- ЄВІ проводить Український центр оцінювання якості освіти.
- Фахові іспити: після успішного складання ЄВІ та іспиту з методології потрібно буде скласти фахові випробування у закладі освіти. Програми заклади публікують на своїх сайтах.
- Подання заяв: заяви на вступ до аспірантури 2025 подаватимуть через електронні кабінети вступників на сайті ЄДЕБО.
- Форма навчання: у 2025 році вступ в аспірантуру на денну форму відбувається лише на бюджет.