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Освіта Освіта в Україні Які будуть прохідні бали для вступу в аспірантуру у 2025 році
22 лютого, 16:08
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Які будуть прохідні бали для вступу в аспірантуру у 2025 році

Марія Волошин
Основні тези
  • Прохідний бал для вступу в аспірантуру у 2025 році за кожен компонент ЄВІ встановили на рівні 150 балів.
  • Майбутні аспіранти також складатимуть іспит з методології проведення наукових досліджень, прохідні бали якого поки не відомі.

Аби мати можливість вступити в аспірантуру в Україні цьогоріч, треба скласти єдиний вступний іспит. А також – випробування з методології проведення наукових досліджень.

Прохідний бал 2025 для аспірантів за кожен компонент ЄВІ встановили на рівні 150. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Education.ua. 

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Який прохідний бал ЄВІ на аспірантуру 2025 року

Так, вступ в аспірантуру у 2025 році можливий за результатами ЄВІ. Він складається з двох компонентів:

  • тесту з іноземної мови;
  • тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК). 

Для вступу до аспірантури 2025 необхідно мати такі бали за ЄВІ:

  • тест з іноземної мови — від 150 балів;
  • ТЗНК — від 150 балів.

Також вперше цьогоріч майбутні аспіранти складатимуть іспит з методології проведення наукових досліджень. Цей іспит з проєкту Порядку прийому на навчання відомий під назвою ЄФВВ з філософії науки). Прохідні бали поки не відомі. 

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Які особливості вступу в аспірантуру у 2025 році

  • Сертифікати ЄВІ: підходять результати ЄВІ 2023 – 2025 років.
  • ЄВІ проводить Український центр оцінювання якості освіти.
  • Фахові іспити: після успішного складання ЄВІ та іспиту з методології потрібно буде скласти фахові випробування у закладі освіти. Програми заклади публікують на своїх сайтах.
  • Подання заяв: заяви на вступ до аспірантури 2025 подаватимуть через електронні кабінети вступників на сайті ЄДЕБО.
  • Форма навчання: у 2025 році вступ в аспірантуру на денну форму відбувається лише на бюджет.