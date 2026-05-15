В Україні зросла кількість охочих вступити в аспірантуру й магістратуру

Цьогоріч у нашій державі зросла кількість охочих вступити в магістратуру та аспірантуру. Такі дані, якщо порівняти з попереднім роком.

Про це заявив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко, інформує Osvita.ua.

Дивіться також Частині вступників у магістратуру спростили вступний тест

Скільки осіб хоче взяти участь у вступній кампанії?

Зараз у вишах сформували понад 95 тисяч екзаменаційних листків для вступників в магістратуру. Це на 3 тисячі більше ніж торік.

Для майбутніх аспірантів натомість сформували понад 17 тисяч екзаменаційних листків. Це, за словами посадовця, також на близько 3 тисячі більше ніж торік.

Все ж дані ще не є остаточними. Приймальні комісію вишів ще опрацьовують документи потенційних вступників. Згодом повідомлять точні дані.

Цікаво! Торік на вступні іспити у магістратуру під час основної сесії зареєструвалися понад 93 тисячі осіб, а в аспірантуру – понад 14 тисяч.

До слова, ректор Львівського національного університету імені Івана Франка Роман Гладишевський розповів в інтерв'ю "Главкому", що аспірантуру вступники вишу не використовують системно для уникнення мобілізації.

Дивіться також Розпочалася реєстрація на іспити до магістратури та аспірантури

Коли закінчилась реєстрація на вступні іспити?

14 травня завершився основний період реєстрації на вступні іспити до магістратури та аспірантури. Але зареєструватися ще можна, зазначають в Українському центрі оцінювання якості освіти. Мовиться про участь у ЄВІ, ЄФВВ та ЄВВ.

Стати учасником цих іспитів ще можна цьогоріч у межах другого періоду реєстрації. Він триватиме протягом 26 – 28 травня. Для реєстрації варто звертатися до приймальних комісій вишів. Це можна зробити очно або онлайн. При цьому варто підготувати усі необхідні документи.

До 19 червня зареєстровані учасники отримають запрошення на іспити. Їх варто шукати у кабінеті учасника. У запрошенні вкажуть час, дату та місце іспитів.

Зверніть увагу! Майбутнім магістрантам спеціальності "Облік і фінанси" спростили предметний тест єдиного фахового вступного випробування.

Кількість вступників на бакалаврат збільшилась?

Цьогоріч НМТ складатимуть понад 355 тисяч учасників. Це на 43 тисячі більше ніж торік. Про це повідомив очільник МОН України Оксен Лісовий у телеграмі.

Такі дані за підсумками основного періоду реєстрації для участі в тестуванні. Однак ще оприлюднять дані за підсумками додаткового періоду.

Посадовець каже, що кількість тих, хто планує вступати до українських вишів, зростає.

До слова, тести для вступу до магістратури можна класти у межах основної сесії за кордоном.