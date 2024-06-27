"Іспит складний": до чого готуватися вступникам в аспірантуру у 2024 році

Міносвіти України у 2024 році значно змінило правила вступу до аспірантури. Це роблять для того, аби "відсіяти" тих абітурієнтів, які хочуть отримати відстрочку від мобілізації завдяки освіті, а не мають намір реально займатися наукою.

Зокрема, МОН скасувало вступ на денну форму навчання за контрактом. Також змінило вагу компонентів єдиного вступного іспиту при розрахунку конкурсного балу для всіх вступників в аспірантуру.

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Що кажуть у МОН про вступний тест в аспірантуру

Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів в ефірі телеканалу Київ, що абітурієнтам при вступі в аспірантуру варто приготуватися до перевірки логічного мислення та інших розумових здібсностей під час складання тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) у 2024 році.

Посадовець наголосив: іспит складний. Однак передбачає перевірку тих компетентностей, які необхідні для продовження навчання в аспірантурі.

Винницький також акцентував: прохідний бал підвищили.

Прохідний бал на аспірантуру – 160. Це складненький тест, він перевіряє логічне мислення, можливості по логіці з мовними компонентами і так само з геометричними. А це речі, якраз на ті компетентності, які необхідні для особи, яка планує продовжувати своє навчання на найвищому рівні вищої освіти,

– зазначив заступник очільника МОН.

І додав, що в Україні вже третій рік поспіль застосовують ТЗНК. Іспит базується на давно відпрацьованому GRE – Graduate Requisite Exam, який застосовують для вступу на всі постбакалаврські програми в Північній Америці.

Зазначимо також: щодо ЄВІ в частині іноземної мови, тепер оцінку вступнику в аспірантуру, відповідно до оновлених правил вступу, можуть не враховувати у конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це вирішуватиме на власний розсуд виш або наукова установа, які можуть врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит.

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Які важливі зміни для вступників в аспірантуру

Відповідно до документів у 2024 році: