Зокрема, МОН скасувало вступ на денну форму навчання за контрактом. Також змінило вагу компонентів єдиного вступного іспиту при розрахунку конкурсного балу для всіх вступників в аспірантуру.
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Що кажуть у МОН про вступний тест в аспірантуру
Заступник міністра освіти і науки України Михайло Винницький розповів в ефірі телеканалу Київ, що абітурієнтам при вступі в аспірантуру варто приготуватися до перевірки логічного мислення та інших розумових здібсностей під час складання тесту загальної навчальної компетентності (ТЗНК) у 2024 році.
Посадовець наголосив: іспит складний. Однак передбачає перевірку тих компетентностей, які необхідні для продовження навчання в аспірантурі.
Винницький також акцентував: прохідний бал підвищили.
Прохідний бал на аспірантуру – 160. Це складненький тест, він перевіряє логічне мислення, можливості по логіці з мовними компонентами і так само з геометричними. А це речі, якраз на ті компетентності, які необхідні для особи, яка планує продовжувати своє навчання на найвищому рівні вищої освіти,
– зазначив заступник очільника МОН.
І додав, що в Україні вже третій рік поспіль застосовують ТЗНК. Іспит базується на давно відпрацьованому GRE – Graduate Requisite Exam, який застосовують для вступу на всі постбакалаврські програми в Північній Америці.
Зазначимо також: щодо ЄВІ в частині іноземної мови, тепер оцінку вступнику в аспірантуру, відповідно до оновлених правил вступу, можуть не враховувати у конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це вирішуватиме на власний розсуд виш або наукова установа, які можуть врахувати іспит з іноземної мови або встановити власний іспит.
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Які важливі зміни для вступників в аспірантуру
Відповідно до документів у 2024 році:
- Зберігають ЄВІ (єдиний вступний іспит) для всіх вступників в аспірантуру.
- Але допуском до вступних іспитів у всіх ЗВО і наукових установах встановлюють оцінку ЄВІ в частині ТЗНК на рівні 160 балів.
- Щодо ЄВІ (частина – іноземна мова), оцінку вступника можуть не враховувати в конкурсному балі при вступі в аспірантуру. Це визначатиме відповідні виш або наукова установа.
- Кількість бюджетних місць збільшать до 7000.
- За контрактом залишається заочна, а також вечірня форми (остання – як за державним замовленням, так і за контрактом). Що важливо, вечірня та заочна форми навчання не передбачають відстрочки від мобілізації.
- Переведення з інших форм навчання на денну форму навчання буде недоступним.
- Поновлення навчання на денній формі дозволять лише особам, які не є військовозобов'язаними, а також іншим категоріям, яким законно дозволили переривати навчання (вагітність, військова служба, медики тощо).