В частности, МОН отменило поступление на дневную форму обучения по контракту. Также изменило вес компонентов единого вступительного экзамена при расчете конкурсного балла для всех поступающих в аспирантуру.
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Что говорят в МОН о вступительном тесте в аспирантуру
Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал в эфире телеканала Киев, что абитуриентам при поступлении в аспирантуру стоит приготовиться к проверке логического мышления и других умственных способностей при сдаче теста общей учебной компетентности (ТЗНК) в 2024 году.
Чиновник подчеркнул: экзамен сложный. Однако предусматривает проверку тех компетентностей, которые необходимы для продолжения обучения в аспирантуре.
Винницкий также акцентировал: проходной балл повысили.
Проходной балл на аспирантуру – 160. Это сложненький тест, он проверяет логическое мышление, возможности по логике с языковыми компонентами и так же с геометрическими. А это вещи, как раз на те компетентности, которые необходимы для лица, которая планирует продолжать свое обучение на самом высоком уровне высшего образования,
– отметил заместитель главы МОН.
И добавил, что в Украине уже третий год подряд применяют ТЗНК. Экзамен базируется на давно отработанном GRE – Graduate Requisite Exam, который применяют для поступления на все постбакалаврские программы в Северной Америке.
Отметим также: по ЕВЭ в части иностранного языка, теперь оценку поступающему в аспирантуру, в соответствии с обновленными правилами поступления, могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решать по своему усмотрению вуз или научное учреждение, которые могут учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен.
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Какие важные изменения для поступающих в аспирантуру
В соответствии с документами в 2024 году:
- Сохраняют ЕВЭ (единый вступительный экзамен) для всех поступающих в аспирантуру.
- Но допуском к вступительным экзаменам во всех ЗВО и научных учреждениях устанавливают оценку ЕВЭ в части ТЗНК на уровне 160 баллов.
- По ЕВЭ (часть – иностранный язык), оценку поступающего могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет определять соответствующие вуз или научное учреждение.
- Количество бюджетных мест увеличат до 7000.
- По контракту остается заочная, а также вечерняя формы (последняя – как по государственному заказу, так и по контракту). Что важно, вечерняя и заочная формы обучения не предусматривают отсрочки от мобилизации.
- Перевод с других форм обучения на дневную форму обучения будет недоступен.
- Возобновление обучения на дневной форме позволят только лицам, которые не являются военнообязанными, а также другим категориям, которым законно позволили прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.д.).