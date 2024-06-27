В частности, МОН отменило поступление на дневную форму обучения по контракту. Также изменило вес компонентов единого вступительного экзамена при расчете конкурсного балла для всех поступающих в аспирантуру.

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Что говорят в МОН о вступительном тесте в аспирантуру

Заместитель министра образования и науки Украины Михаил Винницкий рассказал в эфире телеканала Киев, что абитуриентам при поступлении в аспирантуру стоит приготовиться к проверке логического мышления и других умственных способностей при сдаче теста общей учебной компетентности (ТЗНК) в 2024 году.

Чиновник подчеркнул: экзамен сложный. Однако предусматривает проверку тех компетентностей, которые необходимы для продолжения обучения в аспирантуре.

Винницкий также акцентировал: проходной балл повысили.

Проходной балл на аспирантуру – 160. Это сложненький тест, он проверяет логическое мышление, возможности по логике с языковыми компонентами и так же с геометрическими. А это вещи, как раз на те компетентности, которые необходимы для лица, которая планирует продолжать свое обучение на самом высоком уровне высшего образования,

– отметил заместитель главы МОН.

И добавил, что в Украине уже третий год подряд применяют ТЗНК. Экзамен базируется на давно отработанном GRE – Graduate Requisite Exam, который применяют для поступления на все постбакалаврские программы в Северной Америке.

Отметим также: по ЕВЭ в части иностранного языка, теперь оценку поступающему в аспирантуру, в соответствии с обновленными правилами поступления, могут не учитывать в конкурсном балле при поступлении в аспирантуру. Это будет решать по своему усмотрению вуз или научное учреждение, которые могут учесть экзамен по иностранному языку или установить собственный экзамен.

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Какие важные изменения для поступающих в аспирантуру

В соответствии с документами в 2024 году: