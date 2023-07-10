Розпочався прийом заяв для вступу до коледжів на базі 11 класів

В Україні стартувало прийняття заяв до коледжів від вступників на базі 11 класів або диплома кваліфікованого робітника. Подати заяву можна для вступу за співбесідами чи творчими конкурсами.

Це можна зробити до 18.00 31 липня. Натомість подання заяв на вступ за результатами НМТ триватиме до 18.00 9 серпня.

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Стартував прийом заяв до коледжів на базі 11 класів

У 2023 році абітурієнти подаватимуть заяви на вступ до коледжів дистанційно.

Щоб подати заяву онлайн, вступнику треба зареєструвати або увійти в уже створений електронний кабінет.

У кабінеті вступник має заповнити потрібні дані та завантажити власне фото.

Після цього треба перейти до модуля подання заяв, обрати потрібну конкурсну пропозицію, вибрати джерело фінансування та додати текст мотиваційного листа.

Також вступник має перевірити правильність вказаних даних та підтвердити подання заяви.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

До слова, редагувати інформацію, наприклад, змінити фото, в електронному кабінеті можна тільки до подання першої заяви. Опісля такі зміни будуть неможливими.

МОН також пропонує такі інструкції для вступників до коледжів як: