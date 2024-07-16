Вступники до коледжів подали вже понад 200 тисяч заяв на навчання

У межах цьогорічної вступної кампанії вступники до закладів фахової передвищої освіти уже подали понад 216 тисяч заяв на вступ. Зокрема, за основними та небюджетними конкурсними пропозиціями.

Такі дані станом на 15 липня. Дані про конкурсний бал, відповідно до якого формують рейтингові списки, оновлюватимуть поступово після складання вступниками творчих конкурсів та співбесід у коледжах.

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Вступники до коледжів подали понад 200 тисяч заяв

Окрім конкурсного бала, у рейтингових списках публікують статуси заяв, наявність квот, інформацію про коефіцієнти.

Зазначимо, що приймання заяв від вступників до коледжів на базі 9 класів завершили.

Подання заяв до коледжів після 11 класу або профтеху за співбесідами і творчими конкурсами, які наразі складають вступники у закладах освіти, відбуватиметься до 22 липня.

Для вступу до коледжу не потрібно подавати результати НМТ.

Для вступу за сертифікатами НМТ/ЗНО заяви прийматимуть до 18:00 2 серпня.

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Вступники, які ще не подали заяви про вступ, можуть скористатися сервісом пошуку спеціальностей у коледжах та знайти спеціальності за певними параметрами.

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