Триває вступна кампанія 2025 року до коледжів України. Вступників, які подавали заяви на базі 9 класів, зарахували на контракт.

Так, сьогодні завершився основний період вступної кампанії до коледжів для випускників 9 класів. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Що мають знати вступники до коледжів?

До 8 серпня у коледжах відбуватиметься переведення на бюджет зарахованих на контракт студентів. Тих, які мають право на таке переведення.

Цікаво! Очільник Освітнього комітету Верховної Ради Сергій Бабак заявив, що на сьогодні випускники профтеху часто отримують значно вищу зарплату на старті, ніж ті, хто має вищу освіту. І уточнив, хто може заробляти 50 – 100 тисяч гривень на місяць.

Охочі вступити на контракт поза межами основного періоду вступу зможуть стати студентами коледжів до 20 жовтня. Але за умови, що заклад освіти проводитиме додаткові набори вступників.

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