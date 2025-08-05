Так, сегодня завершился основной период вступительной кампании в колледжи для выпускников 9 классов. Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на Osvita.ua.

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Что должны знать поступающие в колледжи?

До 8 августа в колледжах будет происходить перевод на бюджет зачисленных на контракт студентов. Тех, которые имеют право на такой перевод.

Интересно! Глава Образовательного комитета Верховной Рады Сергей Бабак заявил, что на сегодня выпускники профтеха часто получают значительно более высокую зарплату на старте, чем те, кто имеет высшее образование. И уточнил, кто может зарабатывать 50 – 100 тысяч гривен в месяц.

Желающие поступить на контракт вне основного периода поступления смогут стать студентами колледжей до 20 октября. Но при условии, что учебное заведение будет проводить дополнительные наборы поступающих.

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