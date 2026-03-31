Терміни однакові не для всіх: у МОН назвали дати цьогорічної вступної кампанії
- Вступна кампанія 2026 року в Україні триватиме з 1 липня по 15 жовтня.
- Іноземці зможуть вступати до 1 листопада.
В Україні триває реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Тестування натомість стартує у травні.
Недавно Міністерство освіти і науки України оприлюднило Порядок вступу на 2026 рік. Дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі озвучив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров.
Коли вступна кампанія у 2026 році?
Посадовець повідомив, що вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.
Вже 1 липня відкриється реєстрація електронних кабінетів для вступників у заклади вищої освіти. Загалом тривалість вступної кампанії становитиме 3,5 місяці,
– уточнив він.
Шаров також наголосив, що вимоги до вступників майже не змінилися, якщо порівняти з 2025 роком. Хіба що для вступу на "Фармацію" потрібно набрати мінімально не 150, а 140 балів.
Важливо! У коледжах та вишах України запроваджують нову обов'язкову дисципліну – "Основи національного спротиву". Вона замінить чинну модель базової загальновійськової підготовки.
Скільки осіб вже зареєструвались на НМТ-2026?
- Олег Шаров також зазначав, що на НМТ у 2026 році вже зареєструвалось 305 тисяч осіб, інформують у Медіацентрі. Торік було 311 осіб.
- За його словами, реєстрація закінчиться 2 квітня.
- У МОН при цьому сподіваються, що у 2026 році вступна кампанія досягне показників торішньої.
- Українські підлітки, які здобували освіту у Європі, тепер зможуть вступити до українських ЗВО. Це вперше в історії нашої країни.
- Посадовець також наголосив, що наразі Україна найбільше потребує вступників до закладів професійної освіти.