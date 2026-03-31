Терміни однакові не для всіх: у МОН назвали дати цьогорічної вступної кампанії

В Україні триває реєстрація на національний мультитест у 2026 році. Тестування натомість стартує у травні.

Недавно Міністерство освіти і науки України оприлюднило Порядок вступу на 2026 рік. Дати вступної кампанії під час брифінгу в Медіацентрі озвучив директор директорату вищої освіти та освіти дорослих МОН України Олег Шаров.

Коли вступна кампанія у 2026 році?

Посадовець повідомив, що вступна кампанія триватиме з 1 липня по 15 жовтня. Іноземці матимуть час на вступ до 1 листопада.

Вже 1 липня відкриється реєстрація електронних кабінетів для вступників у заклади вищої освіти. Загалом тривалість вступної кампанії становитиме 3,5 місяці,

– уточнив він.

Шаров також наголосив, що вимоги до вступників майже не змінилися, якщо порівняти з 2025 роком. Хіба що для вступу на "Фармацію" потрібно набрати мінімально не 150, а 140 балів.

Важливо! У коледжах та вишах України запроваджують нову обов'язкову дисципліну – "Основи національного спротиву". Вона замінить чинну модель базової загальновійськової підготовки.

Скільки осіб вже зареєструвались на НМТ-2026?