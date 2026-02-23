Укр Рус
23 лютого, 23:00
3

Одна із найпопулярніших спеціальностей: у які виші йти вчитися на економіста

Марія Волошин
Основні тези

Спеціальність "Економіка" є доволі популярною в Україні. Щороку вона потрапляє у список топових серед абітурієнтів.

Торік увійшла до п'ятірки найзатребуваніших. Education.ua при цьому розповідає, які виші найчастіше обирають вступники. 

Де вчитися на економіста?

Освітній портал проаналізував різні рейтинги вишів та запропонував 10 ЗВО в Україні, у яких варто вивчати економіку. Це такі: 

  • Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

  • Національний технічний університет України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського". 

  • Львівський національний університет імені Івана Франка.

  • Національний університет "Львівська політехніка".

  • Харківський національний університет імені Каразіна (Каразінський).

  • Державний торговельно-економічний університет.

  • Національний університет біоресурсів і природокористування України.

  • Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана.

  • Сумський державний університет.

  • Державний університет "Київський авіаційний інститут".

Як формували рейтинг?

На порталі також уточнили, дані яких рейтингів брали до уваги. Зокрема:

  • EduRank 2025 – враховує наукові досягнення у галузі економіки й кількість згадок про них в інших роботах.

  • QS World University Rankings by Subject 2025 – оцінює якість викладання, цитування досліджень, наукову продуктивність, можливості й результати працевлаштування.

  • Times Higher Education World University Rankings by Subject 2026 – враховує показники навчання та якість досліджень у трьох основних дисциплінах: бізнес і менеджмент, бухгалтерський облік та фінанси, економіка та економетрика.

Також врахували рейтинг за кількістю поданих заяв на профільною спеціалізацію від вступників торік. 

