МОЗ України змінило правила вступу до інтернатури

У 2024 році розподіл випускників медичних ЗВО в інтернатуру буде рейтинговим. Його проводитиме комісія вишу.

Цю норму погодило Міністерство охорони здоров'я відповідним наказом. Документ передбачає внесення змін до правил вступу в інтернатуру.

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Як відбуватиметься вступ в інтернатуру у 2024 році

Після 15 травня 2024 року МОЗ поінформує заклади освіти, які здійснюють підготовку студентів за спеціальністю "Охорона здоров'я", про вакантні посади лікарів-інтернів (фармацевтів/провізорів) у різних регіонах та за різними спеціальностями.

ЗВО натомість повинні розмістити цю інформацію на своїх офіційних сайтах протягом п'яти днів після її отримання.

Розподіл відбувається на підставі конкурсного балу – найбільшу кількість місць для вибору матиме той, хто краще вчився,

– запевняють у МОЗ.

Також цьогоріч змінять формулу розрахунку конкурсного бала. Так, враховуватимуть додатково результати КРОК-1. Також збільшать частку результату КРОК-2 та зменшать частку середнього бала.

Якщо вступники матимуть однаковий конкурсний бал, то вище місце у рейтингу посядуть ті, хто має кращий результат складання тестового іспиту КРОК-2.

Виш також обов'язково повинен розмістити на своєму сайті рейтинговий список випускників не пізніше ніж за три дні до засідання комісії.

Засідання комісії відбуватиметься із забезпеченням відеотрансляції та відеофіксації. Відеозапис засідання зберігатиметься протягом року.

Студенти повинні отримати пропозиції розподілу не пізніше, ніж за два тижні до закінчення здобуття вищої освіти.

Навчатися в інтернатурі коштом держбюджету зможуть як студенти контрактної, так і бюджетної форм навчання.

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