На вступні іспити в магістратуру зареєструвалося близько 250 тисяч осіб

На вступні іспити в магістратуру зареєструвалося близько 250 тисяч абітурієнтів. Вони мають намір у межах основної сесії складати єдиний вступний іспит (ЄВІ) та проходити єдине фахове вступне випробування (ЄФВВ).

В Українському та регіональних центрах оцінювання якості освіти вже завершується розподіл учасників. Так, з 7 до 29 травня до приймальних комісій вишів звернулися й отримали екзаменаційні листки понад 245 тисяч потенційних учасників вступних випробувань.

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Скільки учасників складатиме вступні іспити в магістратуру

Бажання складати ЄВІ в Україні виявили 241 609 осіб, за кордоном – 3796. Пункти тестування для проведення ЄВІ під час основної сесії за межами України створять у 16 містах 9 європейських країн.

Тим, хто планує вступати на спеціальності галузей знань 01 "Освіта / Педагогіка" (крім спеціальності 017 "Фізична культура і спорт"), 05 "Соціальні та поведінкові науки", 06 "Журналістика", 07 "Управління та адміністрування", 08 "Право", 12 "Інформаційні технології", 24 "Сфера обслуговування", 28 "Публічне управління та адміністрування", 29 "Міжнародні відносини", окрім ЄВІ, потрібно пройти ще одне вступне випробування – ЄФВВ відповідного предметного спрямування.

Часто підготовка до вступної кампанії супроводжується стресом. Впоратися з ним допоможуть в Optima Academy на курсах підготовки до ЗНО та НМТ. Індивідуальний підхід, акцент на необхідних предметах, систематизація навчання та заповнення прогалин у знаннях – все, щоб абітурієнт був цілком впевнений у своїх знаннях.

Вступники, які одразу не визначилися із вибором спеціальності, мали змогу зареєструватися для проходження ЄФВВ з двох предметних спрямувань на вибір. Обрані тести такі вступники будуть виконувати в різні зміни / сесії. Для проходження одного предметного тесту ЄФВВ зареєструвалося 72 182 особи, двох предметних тестів ЄФВВ – 18 886.

Спрямування предметного тестування Кількість зареєстрованих Управління та адміністрування 27500 Педагогіка та психологія 20391 Інформаційні технології 17246 Право та міжнародне право 13859 Психологія та соціологія 9746 Економіка та міжнародна економіка 9448 Облік та фінанси 8770 Політологія та міжнародні відносини 2994

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Коли вступники отримають запрошення на тестування

Для кожного учасника, який отримав екзаменаційний листок, на вебсайті Українського центру оцінювання якості освіти створили інформаційну сторінку "Кабінет учасника вступних випробувань". Доступ можна отримати за номером екзаменаційного листка та РIN-кодом, зазначеним у ньому.

До 17 червня учасники, зареєстровані на основну сесію вступних випробувань, отримають на своїх інформаційних сторінках запрошення-перепустки, де буде зазначено дату, час і місце проведення тестування,

– кажуть в УЦОЯО.

Ті, хто не змогли зареєструватися для проходження ЄФВВ / ЄВІ під час основного періоду реєстрації, матимуть змогу це зробити в додатковий період – 17 – 21 червня. Реєстрацію здійснюватимуть приймальні комісії закладів вищої освіти.