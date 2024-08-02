Які документи потрібні для вступу в магістратуру в 2024 році
2 серпня 2024, 10:22Читать новость на русском
Джерело:Osvita.ua
В Україні триває вступна кампанія 2024 року. Зокрема й у магістратуру.
У 2024 році вступники в магістратуру подають заяви тільки в електронній формі. Однак є винятки.
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Як подавати заяви в магістратуру
Серед таких – особи, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет вступника:
- у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;
- у разі подання іноземного документа про освіту;
- у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;
- у разі подання заяви на вступ до або після встановлених цим Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників;
- у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.
Незалежно від форми подання заяви, вступнику в магістратуру необхідно мати обовʼязкові для вступу документи.
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Які документи необхідні для вступу на магістра
Для вступу в магістратуру вступнику знадобляться:
- Документ, що посвідчує особу.
- Екзаменаційний листок, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ.
- Військово-обліковий документ (для військовозобов'язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).
- Документ про попередній рівень освіти.
- Документи, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.
- Кольорова фотокартка розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.
ЗВО у своїх правилах прийому можуть встановити додатковий перелік документів, якщо це викликано особливостями вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.