Коли треба складати вступні іспити в магістратуру у 2025 році

Основна сесія єдиного вступного іспиту та єдиного фахового вступного випробування для вступників в магістратуру стартує 21 червня. Триватиме до 12 липня.

Відповідні дати затверджені календарним планом проведення вступних іспитів у 2025 році. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Коли вступні іспити в магістратуру 2025 року

Вступники, які не зможуть узяти участь в іспитах у період основної сесії, мають право скласти вступні випробування під час додаткової сесії.

Вона відбудеться за окремим графіком – з 29 липня до 18 серпня 2025 року.

Реєстрація абітурієнтів для участі у тестуванні розпочнеться 2 травня.

Офіційні результати учасників основної сесії будуть розміщені в їхніх електронних кабінетах до 18 липня, додаткової – до 22 серпня.

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Як відбуватиметься вступ в магістратуру у 2025 році