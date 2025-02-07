Які документи потрібні для вступу в магістратуру в 2025 році

Для вступу в магістратуру в 2025 році треба надати результати єдиного вступного іспиту за 2023, 2024 або 2025 рік. А для участі у конкурсному відборі у ЗВО вступники повинні отримати мінімум 100 рейтингових балів.

Заяви на вступ у магістратуру цьогоріч можна буде подавати тільки в електронній формі. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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Які документи для вступу потрібні майбутнім магістрам

Виняток зроблять для осіб, які не можуть зареєструвати особистий електронний кабінет вступника:

у разі подання документів іноземцями та особами без громадянства, крім осіб з посвідкою про постійне проживання в Україні;

у разі подання іноземного документа про освіту;

у разі подання документа про раніше здобуту освіту, виданого до запровадження фотополімерних технологій їх виготовлення;

у разі подання заяви на вступ до або після встановлених цим Порядком строків роботи електронних кабінетів вступників;

у разі неможливості зареєструвати особистий електронний кабінет вступника або подати заяву в електронному вигляді з інших причин, що підтверджено довідкою приймальної комісії закладу вищої освіти.

Незалежно від форми подання заяви, вступнику в магістратуру необхідно мати обов'язкові для вступу документи і заздалегідь подбати про їхню наявність.

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Тож для вступу в магістратуру вступнику потрібні:

Документ, що посвідчує особу.

Екзаменаційний листок, що був отриманий під час реєстрації на ЄВІ / ЄФВВ.

Військово-обліковий документ (для військовозобов’язаних – військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного, а для призовників – посвідчення про приписку до призовних дільниць).

Документ про попередній рівень освіти.

Документи, що засвідчують підстави для спеціальних умов участі у вступній кампанії, інформація про які доступна в державних реєстрах.

Кольорова фотокартка розміром до 1 Мб у форматі jpg із співвідношенням сторін 3 х 4.

Виші у своїх правилах прийому можуть встановити додатковий перелік документів, якщо цього "вимагають" особливості вступу на певну спеціальність чи конкурсну пропозицію.

Під час прийняття на навчання осіб, які подають документ про здобутий за кордоном ступінь (рівень) освіти (далі – Документ), обов’язковою є процедура визнання і встановлення еквівалентності Документа, що здійснюється відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 05 травня 2015 року № 504 "Деякі питання визнання в Україні іноземних документів про освіту", зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 травня 2015 року за № 614/27059.