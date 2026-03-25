МОН відмовилося від одного з іспитів: як змінились правила вступу до магістратури

У 2026 році абітурієнти не складатимуть тест з біоетики для вступу в магістратуру. У Міністерство освіти і науки України пояснили, які випробування залишаться обов'язковими.

Правила вступу до магістратури змінили

У 2026 році Міністерство освіти і науки України не включило іспит з біоетики до переліку єдиних фахових вступних випробувань. Відповідні правила закріплені у Порядку прийому до закладів вищої освіти.

Дивіться також Аспірантів в Україні готуватимуть по-новому: стартував конкурс проєктів

Згідно з документом, для спеціальностей у сферах біології, екології, медицини та фармації замість біоетики передбачено інші варіанти вступу. Зокрема, абітурієнти зможуть скласти один із предметних тестів на вибір або вступати за результатами Єдиного державного кваліфікаційного іспиту.

Водночас перелік Єдиних фахових вступних випробувань залишиться без змін і, як і раніше, складатиметься з 10 предметних тестів. Серед них: економіка та міжнародна економіка, інформаційні технології, історія мистецтва, мовознавство, облік та фінанси, педагогіка та психологія, політологія та міжнародні відносини, право, психологія та соціологія, а також управління та адміністрування.

Як відбуватиметься вступ?

Для частини медичних спеціальностей, зокрема медсестринства, технологій медичної діагностики, терапії та реабілітації, а також фармації, вступ відбуватиметься за результатами ЄДКІ.

Натомість вступники на спеціальності, пов'язані з екологією, громадським здоров'ям і соціальним забезпеченням, повинні будуть скласти один із тестів ЄФВВ на вибір.

Запровадження окремого тесту з біоетики раніше розглядали як крок до посилення підготовки майбутніх фахівців відповідно до сучасних стандартів. Ця дисципліна охоплює питання етики, прав людини, використання біомедичних технологій та екологічної відповідальності.

Зверніть увагу! Крім того, подібні підходи відповідають європейським тенденціям, де етична компетентність дедалі частіше стає обов'язковою складовою професійної освіти. Втім, у 2026 році українські вступники складатимуть магістерські іспити без окремого тесту з біоетики.

Зеленський підписав закон про підтримку молодих учених: на які зміни чекати?