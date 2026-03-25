Правила поступления в магистратуру изменили

В 2026 году Министерство образования и науки Украины не включило экзамен по биоэтике в перечень единых профессиональных вступительных испытаний. Соответствующие правила закреплены в Порядке приема в учреждения высшего образования.

Смотрите также Аспирантов в Украине будут готовить по-новому: стартовал конкурс проектов

Согласно документу, для специальностей в сферах биологии, экологии, медицины и фармации вместо биоэтики предусмотрены другие варианты поступления. В частности, абитуриенты смогут сдать один из предметных тестов на выбор или поступать по результатам Единого государственного квалификационного экзамена.

В то же время перечень Единых профессиональных вступительных испытаний останется без изменений и, как и раньше, будет состоять из 10 предметных тестов. Среди них: экономика и международная экономика, информационные технологии, история искусства, языкознание, учет и финансы, педагогика и психология, политология и международные отношения, право, психология и социология, а также управление и администрирование.

Как будет происходить поступление?

Для части медицинских специальностей, в частности медсестринства, технологий медицинской диагностики, терапии и реабилитации, а также фармации, поступление будет происходить по результатам ЕГКИ.

Зато поступающие на специальности, связанные с экологией, общественным здоровьем и социальным обеспечением, должны будут сдать один из тестов ЕФВВ на выбор.

Введение отдельного теста по биоэтике ранее рассматривали как шаг к усилению подготовки будущих специалистов в соответствии с современными стандартами. Эта дисциплина охватывает вопросы этики, прав человека, использования биомедицинских технологий и экологической ответственности.

Обратите внимание! Кроме того, подобные подходы соответствуют европейским тенденциям, где этическая компетентность все чаще становится обязательной составляющей профессионального образования. Впрочем, в 2026 году украинские абитуриенты будут сдавать магистерские экзамены без отдельного теста по биоэтике.

Зеленский подписал закон о поддержке молодых ученых: каких изменений ждать?