Частина вступників у магістратуру й аспірантуру отримала результати ЄВІ

Частина вступників у магістратуру й аспірантуру, які брали участь в основних сесіях єдиного вступного іспиту, отримала офіційні результати тесту. Мовиться про тих, хто складав ЄВІ до 27 червня включно.

Результати розмістили у персональних кабінетах учасників вступних випробувань. Зауважимо, що одразу після завершення тестування вступники бачили на екранах моніторів, скільки тестових балів набрали.

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Учасники ЄВІ до 27 червня отримали результати

Так, учасники ЄВІ могли після завершення іспиту визначити свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Для цього треба було самостійно попрацювати з відповідними таблицями.

Отримані результати тестувань уже враховують рішення апеляційної комісії щодо перерахунку балів учасників через наявність технічних помилок. Результати учасників або не змінилися, або збільшилися.

Подання апеляційних заяв щодо результатів ЄВІ у 2024 році не передбачено чинним законодавством.

Загалом для подання документів до вишів результати тестування мають бути опрацьовані УЦОЯО, розміщені в кабінетах учасників вступних випробувань і згодом передані до Єдиної державної електронної бази освіти (ЄДЕБО).

Усі учасники основних сесій ЄВІ, а також ЄФВВ отримають свої результати на інформаційних сторінках до 20 липня,

– кажуть в УЦОЯО,

Що відомо про складання ЄВІ

З 24 червня триває основна сесія вступних випробувань на магістерські програми або в аспірантуру.

Цьогоріч усі, хто планує вступати до магістратури або аспірантури, мають обов'язково скласти єдиний вступний іспит (ЄВІ).

Для участі в ЄВІ-2024 зареєструвалося понад 245 тисяч вступників – це істотно більше, якщо порівняти з попередніми роками.

Наприклад, у 2023 році на ЄВІ зареєструвалося понад 90 тисяч вступників.

Зауважимо, що послідовне навчання на магістратурі та аспірантурі (денній та дуальній формі) надає право на відстрочку від мобілізації чоловікам.